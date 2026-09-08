¿Qué sabemos de la amenaza de muerte de 'Los Rusos' a Harfuch tras la captura de 'El Amarillo'?

Luego de la detención de Govén Ulises "N", alias "El Amarillo", registrada el pasado 3 de septiembre en el estado de Puebla, en distintos puntos de Coyuca de Benítez y Acapulco, Guerrero, aparecieron cartulina con amenzasas contra el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Dichos mensajes fueron localizados durante la madrugada del lunes 7 de septiembre en la avenida Margarita Maza de Juárez, de la colonia La Sabana, así como en Paso Texca y en la comunidad de Bajos del Ejido, rumbo a Coyuca de Benítez.

Se sabe que habrían sido colocados por presuntos integrantes de "Los Rusos" , además de que estaban acompañados de ponchallantas.

Cartulinas lanzan ultimátum contra Harfuch

Las imágenes de las cartulinas se hiciero virales en redes sociales, y el mensaje en ellas lanza un ultimátum directo en contra de García Harfuch.

"Tienen 24 horas para que suelten a Govén Ulises... nosotros no te vamos a fallar Omar García Harfuch como los de la 4 letras".

En otra parte del mensaje se puede leer que el grupo le advierte:

"Nosotros sí te vamos a matar", haciendo referencia al atentado que sufrió el funcionario federal en el año 2022 y que fue orquestado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de insultos y calificativos despectivos en su contra, el mensaje señala que no quieren ver patrulas de la SSPC, estatales o de la Marina en:

San Marcos, Tres Palos, Zona Diamante, Puerto Márquez, Barra de Coyuca, Pie de la Cuesta, Xaltianguis. Así como tampoco en los kilómetros 22 y 30, además de los recorridos en Bajos del Ejido, Coyuca de Benítez.

De igual forma, se advirtió que si se detecta una patrulla por dichas zonas enviarán "descuartizada" y que quemarán el resto de las unidades de las corporaciones.

El texto en esta cartulina concluye con una amenza sobre generar un "desmadre" en todo Acapulco si las autoridades hacen caso omiso.

¿Quiénes son "Los Rusos", grupo delictivo que amenzó a Harfuch?

El grupo delictivo conocido como "Los Rusos" surgió entre 2015 y 2016, tras la división del Cártel Independiente de Acapulco.

Acapulco, Coyuca de Benítez y parte de la Costa Grande y Costa Chica de Guerrero, son los principales lugares donde se concentra su presencia.

Se conoce también que este grupo no tiene relación alguna con "Los Rusos" de Baja California, mismo que son una facción del Cártel de Sinaloa que tiene presencia en Tijuana y Mexicali , ligada desde años atrás a Ismael "El Mayo" Zambada.

Ambas organizaciones comparten el nombre por sus fundadores, pero surgieron en estados distintos y no mantienen vínculos entre sí.