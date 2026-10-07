¿Qué significa que una mariposa negra entre a tu casa?

Está inmóvil sobre una pared, detrás de una puerta o cerca del techo. A veces, su presencia pasa inadvertida hasta que extiende las alas y provoca un sobresalto. Encontrar una mariposa negra dentro de casa todavía despierta entre algunas familias una inquietud que se ha transmitido durante generaciones.

Hay quienes aseguran que anuncia una muerte; otros interpretan su llegada como la visita de un familiar fallecido. Estas historias forman parte del imaginario popular, aunque el significado que se les atribuye cambia según la región.

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¿Por qué se relaciona a la mariposa negra con la muerte?

Una de las especies más vinculadas con esta creencia es Ascalapha odorata, conocida popularmente como mariposa negra, “muertera” o “ratón viejo”. Se trata de una polilla de hábitos nocturnos y alas grandes, cuya apariencia ha contribuido a rodearla de misterio.

Sin embargo, su relación con la muerte tiene un trasfondo más complejo que el anuncio de una desgracia.

De acuerdo con Robert Markens, especialista del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, los antiguos zapotecos de Oaxaca utilizaron el símbolo de la mariposa en vasijas funerarias para representar la transformación de una persona en un alma o una esencia espiritual después de morir.

La metamorfosis del insecto ayudó a construir esa asociación: el paso de oruga a un ser alado encontraba un paralelo en la transición entre la vida y la muerte.

El investigador explica que de estas tradiciones surgieron creencias que todavía vinculan a la polilla negra con las almas de los difuntos y, por extensión, con el mal augurio en comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca.

¿Por qué entra una mariposa negra a tu casa?

La explicación de su llegada está en su comportamiento. Estas polillas pueden acercarse a las luces artificiales o encontrar en una vivienda un sitio oscuro donde refugiarse y descansar.

El Museo de Historia Natural de la Universidad de Colorado señala que Ascalapha odorata puede acudir a las luces y resguardarse en espacios como las cocheras. Por ello, encontrarla detrás de un mueble o en un rincón no es una conducta extraordinaria.

Su presencia no permite predecir una muerte, una enfermedad ni un acontecimiento familiar. Las interpretaciones sobrenaturales pertenecen a las creencias populares.

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¿Es peligrosa y cómo puedes sacarla?

Aunque su tamaño puede hacer que se confunda con un murciélago cuando vuela, es una polilla inofensiva. Especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba explican que los adultos se alimentan de líquidos de frutas fermentadas o en descomposición mediante una estructura bucal que funciona como una pequeña trompa.

Si encuentras una dentro de casa, abre una puerta o ventana hacia el exterior y dale espacio para salir. Evita perseguirla, golpearla con una escoba o aplicar insecticida.

Si permanece quieta, puedes dejarla descansar. Detrás de esa visitante que tantas historias ha inspirado hay un insecto nocturno que encontró, por unas horas, un refugio en tu hogar.