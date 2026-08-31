¿Qué sigue para México?

Hace unos días el gobierno de Estados Unidos anunció un acuerdo mediante el cual tendrá derechos legales sobre 65 billones (65 mil millones) de barriles de petróleo de Venezuela.

Para que el lector(a) se de una idea de lo que representa esta cantidad, las reservas de petróleo en nuestro país rondan los 7.5 mil de millones de petróleo crudo equivalente, denominación que incluye petróleo crudo, condensados y gas.

Desde que inició su mandato el Presidente Trump dio muestras inequívocas de que su gobierno sería uno transaccional, centrado en obligar a otros países a celebrar acuerdos que, desde su óptica, tuvieran beneficios económicos para los Estados Unidos.

El acuerdo por el cual los Estados Unidos van a tener acceso al petróleo venezolano y con esto asegurar sus reservas estratégicas y precios bajos en combustibles es tal vez el ejemplo más acabado de este tipo de acuerdos, en los que se obliga a otros países a aceptar las condiciones impuestas por su gobierno.

A medida que se acercan las elecciones de noviembre en ese país, es prioritario para el gobierno de Trump darles buenas noticias a los electores, tanto a su base como a los votantes que no han decidido su voto. Este acuerdo con el gobierno venezolano claramente tiene esa intención.

Dado el contexto del acuerdo petrolero con Venezuela, la guerra comercial que acaba de comenzar con Canadá, la cuestión que quiero poner sobre la mesa en esta entrega es, ¿Cuál es el plan que tienen los Estados Unidos para México en la víspera de las elecciones de noviembre?

Claramente el petróleo es algo que nunca va a ceder el gobierno mexicano, pero dada la cantidad de petróleo que acaba de asegurar por parte de Venezuela, seguramente tampoco es de interés del gobierno norteamericano.

Uno de los mayores problemas de la élite política norteamericana con nuestro país es que la droga que se trafica desde México mata alrededor de 100,000 de sus ciudadanos cada año. Mientras los desacuerdos comerciales con Canadá se cuantifican en dinero, los que tienen con México se cuantifican en vidas.

Y ahí es donde los políticos norteamericanos, especialmente los del ala dura alrededor del Presidente Trump quieren romper con el esquema enquistado por décadas al interior de la élite política mexicana mediante el cual muchos altos funcionarios protegen las actividades del crimen organizado a cambio de sobornos y con esto se vuelven cómplices de estas organizaciones criminales, que tienen ya el estatus de "terroristas", lo que cambia totalmente el tratamiento legal que le da el sistema judicial en los Estados Unidos a quienes colaboren con éstas.

La irónica respuesta del ex embajador de los Estados Unidos a la carta que envió el hijo del expresidente López Obrador podría tomar forma en las próximas semanas con nuevas acusaciones y/o revelaciones que impacten a la élite del régimen.

X: @jesusmenav