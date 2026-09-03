Queda libre 'El Güino'; llevará proceso judicial en su domicilio

El empresario lagunero Ernesto "N", conocido como "El Güino", dejó el Centro Penitenciario Varonil de Torreón para continuar su proceso judicial desde su domicilio, luego de que un Juez de Control autorizara un cambio en la medida cautelar que se le había impuesto tras su detención el pasado viernes 7 de agosto.

Esta modificación habría sido concedida durante una audiencia solicitada por la defensa de "El Güino", en la que se buscaba revisar las condiciones bajo las que enfrentaría el procedimiento en su contra.

Tras analizar la petición y los argumentos expuestos por su defensa, el juez determinó cambiar la prisión preventiva justificada por el resguardo domiciliario. Con esta resolución, Ernesto "N" ya no permanecerá recluido en el penal de Torreón.