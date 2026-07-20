¿Quién era el segundo duranguense identificado entre los 10 cuerpos hallados en Zacatecas?

En las últimas horas, el hallazgo de 10 cuerpos en Zacatecas ha encendido las alarmas de seguridad en el norte del país. Aunque en un principio se informó que entre las víctimas había un duranguense, conforme avanzaron las investigaciones autoridades zacatecanas confirmaron que en realidad eran dos personas originarias de Durango las que fueron localizadas sin vida.

Hallazgo en Zacatecas

Fue la mañana del sábado 18 de julio cuando autoridades informaron sobre la localización de 10 cuerpos en distintos puntos del estado de Zacatecas, específicamente en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto.

Horas después, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, dio a conocer que nueve de las diez víctimas ya habían sido identificadas.

Entre ellas se encontraban dos funcionarios del Ayuntamiento de Fresnillo: Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero activo de ese municipio.

Asimismo, fue identificado Ignacio Castrejón Valdez, quien se desempeñó como presidente municipal de Sombrerete durante el periodo 2016-2018.

Duranguenses, entre los cuerpos hallados

En un primer informe, las autoridades confirmaron que uno de los fallecidos era Andrés Vázquez Gurrola, abogado con residencia en Canatlán y exintegrante del Cabildo de ese municipio durante el periodo 2022-2025.

Durante su gestión formó parte de diversas comisiones, entre ellas las de Gobernación, Normatividad y Legislación, así como Obras Públicas y Servicios Públicos.

Segundo duranguense identificado

La víctima que inicialmente permanecía sin identificar fue reconocida horas más tarde como José Ángel Valdez Rivera, originario de Durango, aunque desde hace varios años radicaba en el municipio de Jiménez del Teúl, Zacatecas.

Ese mismo sábado, familiares habían difundido fichas de búsqueda en redes sociales para solicitar apoyo en su localización, pues había sido visto por última vez el viernes 17 de julio en la comunidad de Canoas, perteneciente a dicho municipio.

¿Quién era José Ángel Valdez Rivera?

José Ángel Valdez Rivera era conocido por su actividad en el sector agropecuario y por su participación en la ganadería en los límites de Durango y Zacatecas, donde desarrolló parte de su trayectoria.

A lo largo de los años estuvo vinculado a proyectos relacionados con la producción agrícola y pecuaria, además de participar en programas de apoyo para el campo.

Aunque era originario de Durango, desde hace tiempo residía en Jiménez del Teúl, municipio donde era identificado por habitantes de la región como uno de los productores dedicados a la actividad pecuaria.

Tras confirmarse su fallecimiento, en redes sociales se expresaron mensajes de condolencias.