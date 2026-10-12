¿Quién era 'Juanito, El Chacali' clavadista que murió tras lanzarse al mar en Mazatlán?

El pasado sábado 10 de octubre, una noticia impactó al puerto de Mazatlán, Sinaloa, luego de que se informara que un famoso clavadista murió luego de lanzarse al mar.

Hablamos de "Juanito, El Chacali", quien fue arrastrado por el fuerte oleaje que golpeaba la costa por los fenómenos naturales y desapareció. Auque su búsqueda inición de inmediato, no fue hasta la mañana del domingo 11 que lo encontraron ya sin vida.

El hecho ocurrió en la Glorieta Rodolfo Sánchez Toboada, uno de los lugares más turísticos de Mazatlán, y donde los clavadistas suelen realizar saltos desde una plataforma.

Según la información que trasciende y un video que fue compartido, Juanito realizaba un espectáculo nocturno, se lanzó al algua con unas antorchas encendidas y aunque trató de escalar las rocas para salir, no le fue posible.

También, un compañero trató de ayudarle, pero el fuerte oleaje no permitió esta acción; en el clip se observa como nada contracorriente, pero no hay manera de ponerse a salvo.

¿Quién era "Juanito, El Chicali"?

Cuando la noticia comenzó a trascender, los habitantes del puerto mostraron gran consternación, pues se trataba de uno de los clavadistas más conocidos.

Además de "Juanito, El Chicali", también era conocido como "Juan Patines", su trabajo se basaba en dar espectáculos saltando al mar, una tradición muy reconocida en esta ciudad.

En cuanto a su identidad real y edad, se tienen datos impresisos. Algunos asegurna que es Juan y otros Ricardo, quien tuviera su domicilio en la colonia Flores Magón, en Mazatlán.

Tras su fallecimiento, en redes sociales han comenzado a compartir fotografías junto a él, recordándolo como uno de los clavadistas más carismáticos y profesionales.