¿Quién era Sebastián Funes 'Chaterbox', el youtuber que falleció en accidente automovilístico?

La comunidad de creadores de contenido en Argentina atraviesa momentos de profundo luto tras confirmarse la muerte de Sebastián Funes, conocido en internet como “Chaterbox”, un popular youtuber y streamer que perdió la vida a los 27 años en un accidente automovilístico ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, en la provincia de Buenos Aires.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro involucró un automóvil Honda Civic en el que viajaba la familia Funes, una camioneta y un camión. Las primeras hipótesis apuntan a que uno de los vehículos habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso , provocando una colisión frontal. Tras el impacto, el automóvil salió del camino y terminó volcado en una banquina con agua.

En el lugar fallecieron Sebastián Funes y su padre, Juan Manuel Funes, quien conducía el vehículo. En tanto, la madre del creador de contenido y su hermana lograron sobrevivir, aunque resultaron con diversas lesiones. Las autoridades argentinas mantienen abierta la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.

¿Quién era el famoso creador de contenido?

Sebastián Funes construyó una importante comunidad en internet bajo el nombre de “Chaterbox”, enfocando gran parte de su contenido en videojuegos, transmisiones en vivo, desafíos y videos de entretenimiento dirigidos principalmente al público juvenil.

Su crecimiento fue constante desde que comenzó a publicar contenido en plataformas digitales. En YouTube logró reunir cerca de 1.7 millones de suscriptores, mientras que en TikTok superó el millón de seguidores y en Twitch también mantenía una audiencia fiel que seguía sus transmisiones.

Entre los videojuegos que más aparecían en sus contenidos destacaban títulos como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game, además de retos, reacciones y colaboraciones con otros creadores de contenido. Uno de sus videos más exitosos alcanzó millones de reproducciones y terminó convirtiéndose en una de las publicaciones más recordadas de su canal.

La muerte de Sebastián Funes representa una de las pérdidas más impactantes para la comunidad digital argentina en lo que va del año, dejando un legado de millones de reproducciones y una audiencia que hoy lamenta su partida.