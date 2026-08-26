¿Quién era Tim Curry, actor que marcó una generación con Pennywise y que murió a los 80 años?

El mundo del espectáculo despidió este martes por la noche a uno de los actores más versátiles de las últimas décadas. Tim Curry, intérprete británico que dio vida al primer Pennywise en la adaptación televisiva de “It” de Stephen King, falleció a los 80 años en su residencia de Los Ángeles, poniendo fin a una trayectoria que dejó huella en el cine, la televisión, el teatro y la animación.

Aunque las nuevas generaciones identifican al terrorífico payaso con las películas protagonizadas por Bill Skarsgård, fue Curry quien convirtió a Pennywise en una auténtica pesadilla para millones de espectadores cuando protagonizó la miniserie “It” en 1990. Su interpretación, construida a partir de gestos inquietantes, una sonrisa perturbadora y una presencia magnética, se transformó en un referente del género de horror y sigue siendo considerada por muchos como la versión definitiva del personaje.

MUCHO MÁS QUE PENNYWISE

Sin embargo, reducir la carrera de Tim Curry a un solo papel sería injusto. El actor alcanzó fama internacional mucho antes de enfrentarse al monstruo creado por Stephen King, gracias a su inolvidable interpretación del extravagante Dr. Frank-N-Furter en “The Rocky Horror Picture Show” (1975), una cinta de culto que desafió las convenciones de su época y que continúa proyectándose en funciones especiales alrededor del mundo.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Curry construyó una filmografía tan diversa como singular. Participó en producciones como “Annie”, “Legend”, donde encarnó al imponente Señor de la Oscuridad, “Clue”, “La caza del Octubre Rojo”, “Mi pobre angelito 2”, “Los Teleñecos en la Isla del Tesoro”, “Scary Movie 2” y “Congo”, entre muchas otras.

Su talento también brilló sobre los escenarios. Formado en la Universidad de Birmingham, desarrolló una sólida carrera teatral que incluyó montajes como “Hair”, “Amadeus” y “Spamalot” , obteniendo reconocimientos y nominaciones tanto en Broadway como en el West End londinense.

UNA VOZ INCONFUNDIBLE

Además de sus apariciones frente a las cámaras, Curry se convirtió en una figura muy querida por su trabajo como actor de voz. Participó en numerosas series y películas animadas, prestando su inconfundible voz a personajes que abarcaron desde villanos memorables hasta figuras cómicas que conquistaron a varias generaciones.

En 2012 sufrió un accidente cerebrovascular que afectó seriamente su movilidad y lo obligó a reducir sus apariciones públicas. Aun así, continuó trabajando en proyectos de doblaje y mantuvo una estrecha relación con sus seguidores, quienes durante años celebraron su ingenio, su sentido del humor y su capacidad para reinventarse.

LEGADO DE UN ÍCONO

La muerte de Tim Curry representa la despedida de uno de los grandes actores de carácter de la cultura popular. Dueño de una presencia escénica única, fue capaz de pasar del terror a la comedia, del musical al drama, y de convertirse en personajes tan distintos como Frank-N-Furter, el Señor de la Oscuridad o Pennywise.