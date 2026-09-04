¿Quién era Zenyazen Escobar García, diputado de Morena encontrado sin vida en Veracruz?

Ante el fallecimiento del diputado morenista Zenyazen Escobar García, han surgido varias especulaciones sobre su desempeño como diputado y qué otros puestos ejercía.

Su cuerpo fue hallado sin vida en la comunidad de La Gloria, ubicada en el municipio de Puente Nacional, Veracruz, con al menos un impacto por arma de fuego en su cuerpo.

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¿Quién era Zenyazen Escobar García?

En vida, se desempeñó como maestro, político mexicano, militante del partido de Morena; su principal ejecución se dio en el sector educativo, donde ocupó el lugar como secretario de Educación del exgobernador Cuitláhuac García, y en el ámbito legislativo en el estado de Veracruz.

Como docente, inició su trayectoria en la enseñanza dentro del sistema de telesecundarias y como maestro de educación básica, además de participar en los movimientos magisteriales de la entidad.

Formado en el ámbito educativo y de las ciencias de la comunicación, laboró desde el 2007 en la supervisión escolar y posteriormente como maestro frente a un grupo de las telesecundarias del municipio de Córdoba, Veracruz.

El diputado Zenyazen Escobar García era representante de la ciudad de Nogales, en Veracruz; tenía una maestría en Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas.

De 2016 a 2018 fue diputado local en la LXIV Legislatura del Congreso de Veracruz.

De 2018 a 2021 fue secretario de Educación en el gobierno de Veracruz.

En 202, se separó del cargo para competir en el proceso interno de Morena por la candidatura al gobierno de Veracruz.

De 2024 a 2026, en las elecciones de 2024 fue electo diputado federal para la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados, representando al Distrito 16 con cabeceras en Córdoba.

Escándalos protagonizados

El 28 de mayo de 2026, Escobar García retó a golpes al diputado priista Carlos Mancilla, luego de que en su bancada lo acusara de haber consumido bebidas alcohólicas y pidiera que se le realizara el antidoping.

También se le vio involucrado en el incendio del yate, en la zona de la Riviera Veracruzana, entre Boca del Río y Alvarado, que negó que fuera de él y en donde resultaron heridas cuatro mujeres que presuntamente festejaban a bordo del yate.

De este hecho se derivaron severas críticas al legislador de Morena; en redes sociales se publicaron fotografías de su pasado como bailarín "stripper".

Luego de su fallecimiento, las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos ante lo sucedido y capturar al responsable.