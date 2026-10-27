¿Quién es Blanca Yassahara Cruz García, presidenta provisional del INE tras la salida de Taddei?

El relevo en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) ha colocado bajo los reflectores a una funcionaria cuya trayectoria se construyó entre juntas distritales, organización de elecciones y la conducción de un organismo electoral estatal.

Se trata de Blanca Yassahara Cruz García, quien fue elegida presidenta provisional del Consejo General tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala, apenas seis meses después de incorporarse como consejera electoral nacional.

Su carrera incluye más de una década de experiencia técnica y jurídica, aunque también ha enfrentado cuestionamientos por decisiones del organismo electoral que encabezó en Puebla.

También te puede interesar: Confirman diputados la renuncia de Taddei al INE

¿Qué estudió Blanca Yassahara Cruz García?

Cruz García es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), donde también cursó la maestría en Derecho con terminal en Constitucional y Amparo.

Su formación se ha vinculado con labores de preparación de comicios, funcionamiento de consejos electorales y atención de asuntos jurídicos y administrativos.

FB: Blanca Y. Cruz García

De las juntas distritales a la presidencia electoral de Puebla

Los antecedentes publicados por el INE ubican a Cruz García en la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital 14 de Puebla entre septiembre de 2011 y agosto de 2013.

Posteriormente, asumió la misma responsabilidad en la Junta Distrital 12. También ocupó encargos temporales en la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva de Puebla y en la Vocalía del Secretario de la Junta Distrital 12.

El 22 de agosto de 2022, el Consejo General del INE aprobó, con ocho votos a favor, su designación como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

También te puede interesar: Taddei anuncia salida de la presidencia del INE; afirma que busca proteger al organismo

Ese nombramiento contemplaba siete años a partir del 3 de noviembre de 2022; sin embargo, dejó el cargo antes de concluir el periodo para incorporarse al órgano electoral nacional.

FB: Blanca Y. Cruz García

Su llegada al Consejo General del INE

La Cámara de Diputados la designó consejera electoral el 21 de abril de 2026. Al día siguiente rindió protesta junto con Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López.

Su periodo como consejera comprende del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035.

Durante su incorporación planteó como prioridades la profesionalización del trabajo electoral, la paridad de género y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.

La controversia por presunta transferencia de votos en Puebla

Uno de los episodios que generaron cuestionamientos durante su presidencia del instituto poblano ocurrió después de las elecciones de 2024.

El organismo enfrentó acusaciones de una presunta transferencia de votos a Fuerza por México para ayudar a ese partido a conservar su registro local. El PAN presentó impugnaciones relacionadas con los resultados.

En septiembre de ese año, Cruz García sostuvo que correspondería a los tribunales determinar si existieron irregularidades y aseguró que el instituto atendería sus requerimientos de información.

También confirmó que la Contraloría del organismo había iniciado una investigación, solicitada por las consejeras Sofía Marisol Martínez Gorbea y Evangelina Mendoza Corona.

Las acusaciones contra el funcionamiento del instituto y la apertura de esa indagatoria no equivalen, por sí mismas, a una responsabilidad personal acreditada de Cruz García.

También te puede interesar: ¿Quién es Guadalupe Taddei Zavala y cuánto ganaba como presidenta del INE?

Los cuestionamientos a su designación nacional

Su llegada al INE también formó parte de una designación de tres consejerías que fue rechazada por los partidos de oposición, en medio de críticas a la transparencia e imparcialidad del proceso de selección.

Ante cuestionamientos sobre una presunta cercanía con Morena, Cruz García ha defendido su trayectoria dentro de la función electoral y señalado que su desempeño debe demostrar su independencia.

Ahora, su designación provisional la coloca al frente del Consejo General durante la transición abierta por la salida de Taddei, mientras se concreta el nombramiento definitivo de la presidencia del instituto.