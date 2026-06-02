¿Quién es David 'N', exsecretario particular de José Rosas Aispuro detenido por Anticorrupción?

David "N", quien fue Secretario Particular del exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, volvió al centro de la atención pública luego de que trascendiera de manera extraoficial su presunta detención.

De acuerdo con las primeras versiones, se trataría de David “N”, exfuncionario que se desempeñó directamente en la oficina del Gobernador durante la administración estatal 2016-2022, periodo encabezado por Aispuro Torres.

Hasta el momento, ni autoridades ministeriales, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni alguna instancia gubernamental han ampliado oficialmente la información sobre el caso, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre su situación jurídica y las posibles imputaciones en su contra.

Fue parte del círculo cercano de Aispuro

David "N" asumió funciones como Secretario Particular del Gobernador desde el 23 de septiembre de 2016, luego de rendir protesta dentro de un segundo bloque de nombramientos realizados al inicio de la administración estatal encabezada por José Rosas Aispuro Torres.

El cargo lo colocó dentro del círculo de confianza del entonces mandatario estatal, debido a que la Secretaría Particular mantiene una relación directa con el despacho del titular del Ejecutivo.

Aunque no se trata de una secretaría de primer nivel como Finanzas, Gobierno, Salud o Educación, sí es una oficina estratégica dentro de la estructura gubernamental, pues suele encargarse de temas relacionados con la agenda, el seguimiento de asuntos oficiales, la atención de gestiones y la coordinación interna del despacho.

Por esa razón, quienes ocupan esta posición mantienen cercanía operativa y política con el gobernador en turno.

Su papel dentro del sexenio 2016-2022

Durante el gobierno de José Rosas Aispuro, David "N" formó parte del equipo que acompañó al exmandatario desde el arranque de su administración.

Su nombre apareció vinculado a la oficina del Gobernador durante el sexenio 2016-2022, etapa que inició con la alternancia política en Durango y que concluyó en septiembre de 2022.

La Secretaría Particular del Gobernador es considerada una posición de confianza, debido a que desde esa área se tiene contacto directo con la operación diaria del despacho y con el flujo de asuntos institucionales del Ejecutivo estatal.

Se suma al contexto de investigaciones contra exfuncionarios

La presunta detención de David "N" ocurre en medio de las investigaciones y procesos judiciales que han alcanzado a exfuncionarios de la pasada administración estatal.

Tras el cambio de gobierno, diversos exservidores públicos del sexenio 2016-2022 han sido señalados o investigados por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos, uso indebido de atribuciones, peculado o abandono del servicio público.

Entre los casos que han sido mencionados públicamente se encuentran exfuncionarios vinculados con áreas como Finanzas, Educación y la Consejería Jurídica.

De confirmarse oficialmente la detención de David “N”, se trataría de un nuevo caso dentro de la lista de excolaboradores del anterior gobierno estatal que han sido alcanzados por investigaciones o procesos judiciales.

Aún no se informa la imputación

Hasta ahora no se ha dado a conocer oficialmente cuál sería la imputación contra el exsecretario particular de Aispuro, ni si su caso estaría relacionado con expedientes ya conocidos sobre presuntos desvíos o irregularidades detectadas al cierre del sexenio anterior.

Por ello, aunque las versiones sobre su detención ya circulan públicamente, el caso debe manejarse bajo reserva hasta que las autoridades competentes confirmen los hechos y precisen su situación legal.

David "N" es identificado principalmente por haber sido parte del entorno inmediato de José Rosas Aispuro Torres, en una posición de confianza dentro del despacho del Gobernador durante la administración estatal 2016-2022.