¿Quién es ‘Don Flaco’, el operador de ‘El Mayo’ que era buscado por la DEA y fue detenido en CDMX?

José Ángel Rivera Zazuete, identificado como “Don Flaco”, pasó de ser un objetivo buscado por autoridades de México y Estados Unidos a quedar bajo custodia en la Ciudad de México, donde fue detenido con fines de extradición.

Este miércoles 23 de septiembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Hafuch, dio a conocer la captura de “Don Flaco”, un objetivo prioritario tanto para México como para Estados Unidos.

El nombre de José Ángel aparece ligado a investigaciones internacionales por tráfico de droga y precursores químicos, así como a una estructura que habría tenido operaciones en distintos puntos de México, Estados Unidos, Europa, Asia y otros países.

“El Flaco” es señalado como integrante de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, fue capturado el 22 de septiembre en la alcaldía Cuauhtémoc, durante un operativo en el que participaron autoridades mexicanas con información proporcionada por agencias estadounidenses.

Operador cercano a la estructura de ‘El Mayo’

Rivera Zazueta es señalado como uno de los operadores que trabajaban para Ismael “El Mayo” Zambada, específicamente en actividades relacionadas con el traslado de drogas y la adquisición de sustancias usadas para producir estupefacientes sintéticos.

Una parte de las investigaciones en su contra se centra en el movimiento de precursores químicos provenientes de Asia, principalmente de China, que luego eran enviados a México y Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses también lo identificaron como responsable de una red internacional, con conexiones que alcanzaban América, Europa, Asia, África y Australia.

Su actividad no se habría limitado a una sola sustancia, pues los reportes que lo señalan mencionan cargas de cocaína, además de precursores para fabricar fentanilo, metanfetaminas, MDMA, 2C-B y ketamina.

Así habría extendido sus operaciones

Uno de los aspectos que distingue a “Don Flaco” dentro de las investigaciones es su relación con proveedores de productos químicos en Asia.

“Don Flaco” habría establecido parte de sus operaciones en Taiwán, desde donde mantenía contacto con empresas dedicadas al comercio y transporte de sustancias químicas. Desde esa región habría coordinado el envío de precursores a México.

La investigación estadounidense también relacionó a “Don Flaco” con la empresa Shanghai Fast-Fine Chemicals, señalada por su participación en el suministro de precursores para la producción ilegal de fentanilo.

En enero de 2023, Estados Unidos impuso sanciones contra Rivera Zazueta bajo una orden relacionada con el tráfico internacional de drogas y precursores químicos.

Investigación en Italia permitió conocer su identidad

Antes de que su nombre apareciera de manera recurrente en investigaciones de Estados Unidos, Rivera Zazueta ya había sido identificado dentro de una operación internacional en Europa.

En 2019, autoridades italianas investigaron una estructura que buscaba utilizar aeronaves para trasladar cocaína desde Sudamérica hasta Sicilia.

La investigación, conocida como Operación Halcón, permitió seguir los movimientos de varios integrantes de esa red.

Rivera Zazueta estuvo en Italia durante ese periodo y utilizó documentos con sus datos reales para hospedarse, un registro que luego ayudó a las autoridades a establecer su identidad.

Aunque evitó ser detenido en ese despliegue, algunos de sus colaboradores fueron arrestados posteriormente y se aseguraron cientos de kilogramos de cocaína.

Habría usado otra identidad para evadir a las autoridades

Investigaciones sobre “Don Flaco” revelaron además que habría usado una segunda identidad.

En los registros relacionados con José Ángel aparece también el nombre de Miguel Ángel Rivera Salas, con una licencia que tenía una fotografía diferente y datos de identificación distintos a los que correspondían a su principal identidad.

El uso de esa documentación le habría permitido desplazarse entre distintos países sin ser ubicado fácilmente por las autoridades.

Después de permanecer varios años fuera del alcance de las autoridades, José Ángel Rivera Zazueta fue detenido en la Ciudad de México.

La captura se realizó mediante una orden de detención provisional con fines de extradición, por lo que ahora enfrenta un proceso que podría llevarlo ante autoridades estadounidenses.