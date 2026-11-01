¿Quién es 'El 01', presunto líder criminal que fue capturado en Durango? Esto es lo que sabemos

Durante este fin de semana comenzó a trascender la presunta captura de un líder criminal en el estado de Durango, lo que ha generado incertidumbre entre los habitantes, pues hasta el momento no se ha confirmado el hecho.

Según la información que ha trascendido, los hechos habrían ocurrido durante un operativo a cargo de la Guardia Nacional en localidad de San Miguel de Cruces , en el municipio de San Dimas.

A esto se sumó una fotografía, aparentemente oficial, que comenzó a circular a través de redes sociales y también fue confirmado por algunos reportes ciudadanos.

El detenido fue identificado como "El 01" y presuntamente quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en la carretera Durango-Parral.

También, de manera extraoficial comenzó a trascender que la detención no ocurrió en aquel municipio, sino en el poblado 5 de mayo, ubicado en la capital duranguense camino a la carretera a Gómez Palacio.

Aunque no se ha verificado esta información con fuentes federales, se espera que en próximas horas haya un pronunciamiento que permita confirmar o descartar esta presunta detención.

¿Quién es "El 01"?

En las notas periodísticas existentes y datos que circulan, se dice que esta persona es identificada como Adolfo de los Ríos Zepeda, alias "El 01" , quien estaría a cargo de una célula delictiva en San Dimas.

Algunas denuncias y señalamientos anónimos dicen que este sujeto se dedica a extorsionar a ganaderos, ejidatarios dedicados al aprovechamiento forestal y comerciantes, además de amenazas y otros posibles delitos.

En la imagen compartida en redes sociales, se observa un señor de aproximadamente 60-65 años de edad, vestido con un pantalón de mezclilla, camisa blanca, una gorra color negra, además de permanecer esposado con una lona de la Guardia Nacional y una camioneta roja de fondo.