Fuerzas especiales del Ejército capturaron al capo Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave, en un operativo que desató balaceras y bloqueos carreteros en la ciudad de Guasave, Sinaloa, confirmaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

El presunto delincuente será trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales que lo requieren.

Durante la operación, también fueron detenidos integrantes del círculo cercano de "El Chapo Isidro", precisaron las fuentes consultadas sin dar más detalles de la operación que desató una relación violenta de los integrantes del Cártel de Guasave, similar al llamado culiacanazo en 2019.

Balaceras, bloqueos con vehículos incendiados y helicópteros del Ejército disparando desde el aire fue parte de la jornada de violencia que se registró la noche del viernes en distintos puntos del municipio de Guasave, ubicado al norte de Sinaloa.

DEFENSA CONFIRMA LA CAPTURA

A través de la red social X, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer los detalles de la captura del capo, además de confirmar la cooperación bilateral con organismos de inteligencia de Estados Unidos.El organismo también remarcó la participación de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

¿QUIÉN ES 'EL CHAPO' ISIDRO, LÍDER DEL CÁRTEL DE GUASAVE?

Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", nació en Guasave, Sinaloa, en 1982 y fue un alto operador del Cártel de los Beltrán Leyva antes de formar su propia organización: el Cártel de Guasave o Los Mazatlecos.

Se le vincula con tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, con presencia en los estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Nayarit.El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), lo incluyó el año pasado en su lista de los diez fugitivos más buscados, con recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Según reportes federales, "El Chapo Isidro" se alió con la facción de La Mayiza encabezada por Ismael Zambada Sicairos, "El Mayito Flaco", para combatir directamente a "Los Chapitos", que desde el inicio de la guerra interna en el Cártel de Sinaloa se encuentran debilitados al perder zonas de operación.

La alianza Mayito Flaco–Chapo Isidro fue difundida por redes sociales y chats en mayo de 2025 como una "coalición estratégica contra Los Chapitos".Meza Flores mantiene el control de la zona norte de Sinaloa, con diversas rutas para el tráfico de drogas a los Estados Unidos.

De acuerdo con autoridades de dicho país, "Chapo Isidro" importa grandes cantidades de cocaína por la vía Colombia-Guatemala-México-Estados Unidos, siendo su principal operador Salome Flores Apodaca, alias "Pelón" o "Fino".

Diversas investigaciones militares indican que comenzó a traficar grandes cantidades de droga desde Guasave, Sinaloa, a partir del año 2000, bajo el liderazgo y cuidado de Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", líder del Cártel de Juárez y sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto", quien a su vez fue cofundador del extinto Cártel de Guadalajara.