¿Quién es 'El Güero Pin', el líder criminal presuntamente detenido en Sinaloa?

La mañana de este jueves el sur de Sinaloa vivió una jornada de violencia luego de que fuerzas federales desplegaran un amplio operativo en el municipio de Escuinapa, cerca de los límites con Nayarit, donde se reportaron enfrentamientos, bloqueos carreteros y vehículos incendiados.

Las acciones de seguridad provocaron el cierre temporal de carreteras que comunican ambos estados y la suspensión de algunas rutas de transporte. Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que, como resultado del operativo interinstitucional, fue detenido un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en esa región.

Aunque las autoridades no revelaron oficialmente la identidad del detenido, distintos reportes de medios locales señalan que se trataría de Misael "N", alias "El Güero Pin", presunto integrante de una facción del Cártel de Sinaloa.

¿Quién es "El Güero Pin"?

De manera extraoficial, Misael “N”, conocido como “El Güero Pin”, es identificado como un presunto operador de una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en el sur del estado.

Su nombre ha sido relacionado en diversas investigaciones con la coordinación de grupos armados y actividades ilícitas en municipios como Escuinapa, El Rosario y parte de Mazatlán, donde presuntamente mantenía influencia sobre una de las principales rutas que conectan Sinaloa con Nayarit.

Entre las actividades con las que se le ha vinculado destacan el traspaso de drogas, el control de células armadas y la disputa por corredores utilizados para el movimiento de cargamentos ilícitos hacia otros estados del país.

¿Por qué Escuinapa es una zona estratégica?

El operativo ocurrió en uno de los municipios considerados más importantes para la movilidad entre Sinaloa y Nayarit.

Escuinapa es la puerta de entrada al sur del estado y conecta ambas entidades mediante la carretera federal México 15 y la autopista Mazatlán-Tepic, lo que convierte a la región en un punto estratégico tanto para el comercio como para las operaciones de grupos delictivos.

Durante los últimos meses esa zona ha sido escenario de distintos operativos federales debido a hechos de violencia y disputas entre organizaciones criminales, motivo por el que la presencia de fuerzas de seguridad se ha intensificado.

Operativo con participación de fuerzas federales

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva.

Tras la captura, las corporaciones mantuvieron recorridos de vigilancia para reforzar la seguridad en la región y evitar nuevos hechos violentos, luego de los bloqueos y enfrentamientos reportados durante la mañana.

Aún falta confirmación oficial

Pese a que diversos medios de comunicación identifican al detenido como “El Güero Pin”, hasta el momento las autoridades únicamente han confirmado la captura de un líder relevante de la delincuencia organizada, sin revelar oficialmente su nombre ni los delitos específicos que se le imputan.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales den a conocer mayores detalles sobre la identidad del detenido, los resultados completos del operativo y su situación jurídica, una vez que sea presentado ante el Ministerio Público correspondiente.