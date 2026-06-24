¿Quién es el joven desaparecido en Mazatlán que fue localizado sin vida? Esto sabemos 

En la actualidad, México cuenta con registros de más de 130 mil personas desaparecidas, sin embargo, la esperanza para una de las familias afectadas llegó estos días. Luego de una intensa búsqueda de más de un año, fue posible localizar el cuerpo de un joven que desapareció en Mazatlán.

Según la información, el hallazgo ocurrió en inmediaciones de El Verde, Concordia , en Sinaloa, especificamente en una fosa cladestina de esta zona y de donde ya se habían encontrado más restos humanos.

El joven, de 23 años de edad, había viajado en compañía de otros amigos hacia el puerto de Mazatlán para celebrar un cumpleaños, esto durante los primeros días de abril. Sin embargo, el 7 de abirl ya regresaban y dejaron de tener comunicación con ellos.

Su familia realizó una denuncia por desaparición y mantuvo las acciones de búsqueda de manera intensiva, pero no había información que les ayudara a saber de él.

No obstante, luego de que 10 mineros desaparecieran en Concordia y fueran localizados sin vida en el mismo lugar, el colectivo Por las Voces Sin Justicia reportó el hallazgo de otros tres cuerpos que no pudieron ser identificados en ese momento .

La identificación del joven

Un mes después de este hallazgo, el mismo colectivo informó que había sido identificado uno de los otros cuerpos.

De acuerdo a la información, se trata de José Isaías García Rosey, un joven originario de San Juan del Río, Querétaro , y que gracias a las pruebas de genética fue posible regresarlo con su familia.

"Hoy nuestro pensamiento está con la familia de José Isaías. Les enviamos un abrazo solidario, nuestro respeto y todo nuestro cariño. Compartimos su tristeza y elevamos nuestras oraciones para que encuentren consuelo, fortaleza y paz en estos momentos tan difíciles. Que su memoria permanezca siempre viva en el corazón de quienes lo amaron y que su reucerdo les acompañe siempre".

En cuanto al resto de los cuerpos, sigue sin identificar, no obstante no se descarta que pueda tratarse de los hermanos Carlos Enrique y Santiago, quienes desaparecieron junto a José Isaías en abril de 2025.