De Matamoros, Coahuila, a una corte federal en Texas, Juan Manuel Muñoz Luévano ha enfrentado investigaciones a ambos lados del Atlántico. Conocido como ‘El Mono’ Muñoz, el empresario hizo negocios en el sector gasolinero de Coahuila y fue señalado como presunto enlace de Los Zetas en Europa. En México, su nombre volvió a las noticias tras el aseguramiento de una pipa en Torreón.

Muñoz Luévano fue detenido el martes 17 de noviembre en Madrid a petición de Estados Unidos. Este jueves 19, un juez de la Audiencia Nacional española ordenó que permanezca en prisión sin fianza después de que el empresario rechazara ser extraditado. De acuerdo con Aristegui Noticias, el nuevo expediente estadounidense incluye acusaciones de fraude, contrabando de combustibles y lavado de dinero.

El caso que lo llevó de Madrid a Texas

Muñoz Luévano fue detenido por primera vez en Madrid en marzo de 2016. En aquel momento, las investigaciones lo señalaban como presunto operador de Los Zetas en Europa. Tres años después fue extraditado a Estados Unidos y compareció ante una corte federal en San Antonio, Texas.

En 2019 se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y quedó en libertad condicional. La sentencia llegó en mayo de 2024, casi cinco años después de su declaración de culpabilidad, según documentó El Siglo de Torreón.

La pipa que lo puso de nuevo en la mira en Coahuila

En mayo de 2025, Muñoz fue detenido en Torreón después de que las autoridades aseguraron un camión cisterna cuyo combustible carecía de documentación que acreditara su origen legal. Según la Fiscalía estatal, el empresario acudió a reclamar por el aseguramiento y presuntamente amenazó a agentes. Un juez le permitió continuar el proceso en libertad bajo medidas cautelares.

Dos meses después, las autoridades catearon el rancho Paola, en Arteaga, Coahuila, un predio vinculado con el empresario, según El Economista. En el operativo localizaron una pipa y más de 15 tanques con combustible, además de detener a siete personas.

Con Muñoz bajo custodia en Madrid, la justicia española deberá resolver si autoriza su segunda extradición a Estados Unidos.