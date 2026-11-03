¿Quién es 'El Patrón', líder criminal detenido en operativo de los 'Harfuch' en Estado de México?

Este martes 3 de noviembre, se informó sobre una importante detención en el Estado de México, donde elementos federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mejor conocidos como "Los Harfuch", participaron en el operativo para capturar a "El Patrón", quien sería el presunto líder de una organización delictiva.

Fue a través de sus redes sociales que el titular de esta dependencia, Omar García Harfuch, informó que el detenido es considerado uno de los principales generadores de violencia en Morelos y esta operación forma parte de las acciones para debilitar a este grupo y combatir los delitos que se le atribuyen.

Esta acción da continuidad a la operación realizada el pasado 6 de mayo en Yautepec , donde fueron capturados ocho integrantes de la misma organización, entre ellos Rodolfo y Carlos Adame Sotelo, hermanos del ahora detenido.

¿Quién es "El Patrón"?

La persona detenida fue identificada como Lino “N”, alias “El Patrón” o “El Señor” , señalado como uno de los líderes de Los Linos, célula delictiva que opera en distintos municipios de Morelos.

De acuerdo con reportes de seguridad, esta organización tienen presencia en los municipios de Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca, donde se les relaciona con actividades delictivas como extorsión, homicidio y robo de vehículos.

Con esta nueva captura, suman nueve personas detenidas relacionadas con este grupo criminal, como resultado de los trabajos coordinados entre autoridades federales y el Gobierno de Morelos, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia.