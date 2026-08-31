¿Quién es 'El R5', presunto operador criminal que habría sido abatido en Michoacán?

Los operativos federales en varios estados de México continúan presentándose; a una semana y media de distancia de que elementos del Ejército Mexicano y la Marina realizaron una operación en Michoacán donde hubo varios detenidos, este lunes volvió la alerta.

De acuerdo a la información, unidades terrestres y aéreas de estas dos instituciones arribaron a un municipio de ese estado para detener a uno de los objetivos criminales y prioritarios para la administración, "El R5", quien se encontraría en esa zona.

Mientras se llevaban a cabo las diligencias, ocurrió un enfrentamiento entre las fuerzas federales y hombres armados , sin que hasta el momento se tenga el saldo final.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó en conferencia de prensa la presencia de los uniformados.

Tras esto, comenzó a trascender que este personaje habría sido abatido durante el intercambio de disparos; sin embargo, no hay manera de confirmar que el presunto operador criminal esté muerto.

"El R5": uno de los más buscados

Su nombre es Luis Enrique Barragán Chávez , aunque su alias más conocido es "El R5", también ha sido identificado como "Wicho" o "El Güicho".

Desde joven ha estado involucrado en el mundo del crimen organizado, donde actualmente es el líder del Cártel de Los Reyes, esto luego de que fue detenido su superior Alfonso Fernández Magallón "El Poncho".

El Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos señala que dicha organización forma parte de la alianza "Cárteles Unidos", relacionándose con otros grupos criminales con presencia en Michoacán.

Sin embargo, Barragán Chávez no es solo un narco más, pues también está dentro de la lista de los más buscados en Estados Unidos y ofrecen más de 3 millones de dólares por información que los lleve a él.

La investigación de aquel país fue abierta en 2019, luego de un accidente automovilístico en Tennessee donde los investigadores descubrieron un cargamento de metanfetaminas. Al dar seguimiento a esto, fue localizado un domicilio en Atlanta, Georgia, en donde se encontraron más drogas, entre ellas más de esta, heroína y fentanilo.

Esto derivó en el rastreo de una red de distribución de drogas hacia Cárteles Unidos y después a "El R5", a quien acusaron formalmente en 2023 en el Distrito de Columbia por delitos relacionados con conspiración para tráfico de drogas y armas de fuego.

Al frente del Cártel de Los Reyes, Barragán Chávez busca la unión con otras organizaciones y así hacerle frente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y así quedarse con el territorio.

Hasta la publicación de esta nota, autoridades no han confirmado su muerte durante el enfrentamiento de este lunes 31 de agosto.