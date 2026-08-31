Reportan abatimiento de 'El R5' tras enfrentamiento armado en Michoacán 

La mañana de este lunes 31 de agosto, comenzó a trascender la muerte de "El R5" en Michoacán, luego de ser abatido durante un enfrentamiento armado con elementos federales.

El gobernador de ese estado, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmaba durante una rueda de prensa que se estaba realizando un operativo en el estado , sin embargo, no había confirmación de la identidad de las personas que estaban involucradas.

Los hechos habrían ocurrido en el transcurso de la madrugada y mañana, luego de que fuerzas federales se situaran en ese lugar para detener a varios objetivos prioritarios, entre ellos "El R5", quien es el principal líder del Cártel de Los Reyes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información oficial que confirme el hecho , sin embargo, se espera que en próximas horas el Gabinete de Seguridad de mayores detalles sobre lo ocurrido.

Los hechos ocurren a una semana y media de otro operativo contra un jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Heraclio Guerrero Martínez, alias "El Tío Lako", en donde se había reportando también su abitimiento pero no hubo confirmación oficial, solo detenidos y entre ellos estaba su hija y pareja sentimental.

Lee: ¿Quién es 'El Tío Lako', líder de célula del CJNG, que generó 'narcobloqueos' en Michoacán?

¿Quién es "EL R5"?

Se trata de Luis Enrique Barragán Chávez, alias "El R5" o "El Güicho" , quien se mantien al frente del Cártel de Los Reyes luego de la detención de Alfonso Fernández Magallón alias "El Poncho".

Este hombre, junto con su cuñado, enfrentaron a Los Caballeros Templarios tras ser del movimiento de autodefensas, pero después formaron su propia organización.

Fue parte de una alianza conocida como "Cárteles Unidos", misma que buscaba hacer frente al CJNG.

Además de la justicia mexicana, en Estados Unidos también es buscado y han ofrecido hasta 3 millones de dólares por información que los lleve a su arresto.