¿Quién es 'El Tío Lako', líder de célula del CJNG, que generó 'narcobloqueos' en Michoacán?

Michoacán vivió una jornada intensa de bloqueos de carreteras, vehículos incendiados y un operativo para detener a un objetivo prioritario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, tras el informe oficial del Gabinete de Seguridad, no se ha confirmado que esta persona haya sido arrestada o abatida, como circuló cerca del mediodía de este 19 de agosto.

El comunicado compartido en su cuenta X señala que hay nueve personas detenidas, entre ellas la hija de "El Tío Lako" y la pareja sentimental del mismo ; el resto se trataría de integrantes de la célula que lidera y opera en varios municipios michoacanos.

Dicho operativo estuvo a cargo de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes comenzaron los cateos durante la madrugada de este miércoles.

Tras catear dos inmuebles, fue posible el aseguramiento de 64 vehículos, 16 armas de fuego, aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, motocicletas, un dron y equipo táctico.

Asimismo, se activó el Plan Antibloqueo luego de que sujetos armados robaron e incendiaron varios vehículos y unidades pesadas sobre carreteras de 15 municipios.

¿Quién es "El Tío Lako"?

Aunque es más conocido por su apodo, es identificado como Heraclio Guerrero Martínez , quien forma parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y mantiene su presencia en Michoacán.

Según la información periodística, "El Tío Lako" funge como jefe de plaza en ese estado y su base operativa se ubicaría en la comunidad de Tinaja de Vargas.

Encabeza la facción conocida como "Los Guerreros", un abrazo armado de grupo criminal mencionado desde hace bastantes años.

De acuerdo a una consulta de Infobae, Guerrero Martínez sería responsable de una parte "significativa de las operaciones del robo de combustible" del Cártel en Veracruz.

Su célula también se dedica a la producción y venta de droga sintética en laboratorios propios ; así abastece a la región y otras rutas de exportación.

Heraclio también habría participado en los bloqueos del 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, cuando fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del CJNG.

En ese operativo federal murió Rubén Guerrero Valadez, alias "El R1" o "El Láminas", quien es su hijo y uno de los mandos emergentes de "Los Guerrero".

Tras la muerte de "El Mencho", comenzaron a hablarse del posible sucesor de este Cártel, en donde su nombre figuró, pero no trascendió a más.

Documentos del Guacamaya Leaks revelaron que Guerrero Martínez tenía una relación cercana con "El Doble R" y asistía a fiestas frecuentes con artistas populares.

Además, se le relacionó con el secuestro de la alcaldesa Yolanda Sánchez Figueroa en 2023.