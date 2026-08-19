Sheinbaum confirma operativo en Michoacán; ¿qué se sabe y qué carreteras están bloqueadas?

Este miércoles 19 de agosto se reportó desde muy temprano el bloqueo de carreteras en varios municipios del estado de Michoacán, presuntamente a manos de hombres armados.

Los hechos habrían inciado a partir de las 06:00 horas, esto luego de que se llevara a cabo un intenso operativo de fuerzas federales en esa región.

Durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó esta operación y manifestó que será el Gabinete de Seguridad quien informe sobre la situación.

"Hay un operativo, más tarde el Gabinete va a dar información y por eso se dio esta toma de algunos lugares, y está ahí la Secretaría de Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar", agregó.

Según medios nacionales, son al menos nueve municipios que presentaron bloqueos durante las primeras horas, en donde vehículos particulares y algunas unidades pesadas fueron incendidadas y colocadas en estas carreteras.

¿Qué se sabe sobre el operativo en Michoacán?

Antes de la declaración se Sheinbaum Pardo, se dijo de manera extraoficial que los elementos federales se encontraban tras un importante objetivo prioritario que pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto también quedó confirmado durante la Mañanera del Pueblo, pues la mandataria federal señaló que podría ser uno o varios "objetivos relevantes" los que detendrían las corporaciones.

La prensa nacional señala que podría tratarse de Heraclio Guerrero Martínez, alias "El Tío Lako" , o integrantes que forma parte de su célula criminal.

Sin embargo, hasta el momento no ha podido confirmarse la detención de personas por el operativo o los bloqueos en las vialidades.

¿Cuántas carreteras están bloqueadas hasta el momento?

Al momento de publicar esta nota, se contabilizaron al 24 carreteras bloqueadas: