Confirman detención de hija y pareja de 'El Tío Lako' y 7 integrantes más del CJNG en Michoacán

Después del operativo federal registrado en Michoacán, que dejó varios vehículos incendiados y carreteras bloquedas, el Gabinete de Seguridad confirma la detención de nueve personas pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según la informción compartida en su cuenta de X, entre ellas está la hija de Heraclio Guerrero Martínez, alias "El Tío Lako" y líder de una célula criminal afín a ese grupo, así como su pareja sentimental.

Fueron identificadas como Marisol "N" y Lourdes "N" , quienes se encontraban en uno de los inmuebles cateados durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto.

Lee: ¿'El Tío Lako', del CJNG, fue abatido durante operativo en Michoacán? Esto sabemos

El Gabinete señala que tras la operación, el resultado -además de los detenidos- fue el aseguramiento de: 64 vehículos, 16 armas de fuego, aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, motocicletas, un dron y equipo táctico.

Durante esta acción, se registraron bloqueos de carreteras en al menos 15 municipios michoacanos, los cuales fueron atendidos por autoridades civiles y militares activiando el Plan Antibloqueo.