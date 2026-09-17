¿Quién es 'El Señor de la T', que fue detenido en Michoacán y es ligado al CJNG?

Este jueves 17 de septiembre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre una importante detención en el estado de Michoacán y que está ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de "El Señor de la T", que tras un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, fue localizado y arrestado en la ciudad de Morelia, esto como parte la estrategia para combatir la extorsión.

De acuerdo a la información compartida, este hombre, además de estar ligado a esa organización criminal, es acusado de extorsionar a productores de aguacate, limón y frutos rojos, así como de secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Las zonas donde tenía mayor presencia son los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

¿Quién es "El Señor de la T"?

El hombre con este alias ha sido identificado como Manuel Alejandro "N" y la información sobre su persona no es tan pública, solamente un corrido narra algunas situaciones en las que se le involucra.

Notas periodísticas de medios nacionales aseguran que "El Señor de la T" tenía una estrecha comunicación y relación con Heraclio Guerrero Martínez, alias "El Tío Lako", quien es el jefe regional del CJNG en los límites de Jalisco y Michoacán.

También, se le vincula con el asesinato del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate , el cual ocurrió el 26 de octubre de 2025 cuando sujetos armados lo atacaron cuando circulaba sobre una carretera de ese territorio.

Según Infobae México, se le relaciona con la desaparición de Maribel Juárez Blanquet, exalcaldesa de Angamacutiro, y su colaboradora Josefina Muñoz Rosales, de quienes ya no se supo nada desde el 3 de agosto de 2024.

Además, Óscar Balderas, periodista especialista en crimen organizado, asegura que hay un narcocorrido llamado "El Señor de la T" de El Lirikario y estaría relacionado con el detenido por el Gabinete de Seguridad.

En esta canción se hace mención que empezó desde muy pequeño a involucrarse en actividades ilícitas que lo llevaron a permanecer en prisión durante varios años.

Describen a Manuel Alejandro "N" como un hombre "sin temores, acostumbrado a la violencia y que creen en la santería" y hace referencia a una de las deidades.

También menciona que siempre fue "sangre fría" y es la razón por la que se integró al CJNG y le dio "el respeto en Michoacán".

"Ya tengo rato en esto. Son varias las amas que he mandado al infierno. Son 4 las letras. Pertenezo al cártel y a aquel señor le agradezco", dice el corrido.

La letra también señala que cuenta con "varios sicarios" a su mando y que se "movilizan con radios y fuertemente armados".

Hace mención de los homicidios de miembros de cárteles contrarios, de los que no tiene "remordimiento" y asegurando que "son varias las calacas que ando cargando".

Otros detenidos por extorsión y ligados a más cárteles

Según la información de medios locales y nacionales, Michoacán concentra el mayor número de extorsiones en el país, obteniendo ganancias de hasta 15 mil pesos por este delito.

Por esta práctica, se ha detenido a varias personas que ahora están en un proceso penal, entre ellos: