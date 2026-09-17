Cae 'El Señor de la T' en Michoacán; es ligado al CJNG, extorsiones y secuestros

El Gabinete de Seguridad vuelve a golpear al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al detener en Michoacán a un sujeto identificado como "El Señor de la T" y quien estaría ligado a varias extorsiones, secuestros y esta organización criminal.

La información fue compartida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, en donde manifiesta que desde hace tiempo mantenían bajo vigilancia a Manuel Alejandro "N" por los delitos anteriores y ser un generador de violencia.

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Dicha detención ocurrió durante un operativo conjunto de la Fiscalía de Michoacán, la Secretarías de Seguridad Pública de Michoacán, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las investigaciones apuntan que "El Señor de la T" tenía presencia en al menos cinco municipios de Michoacán, como: Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

"Seguiremos debilitando a los grupos que extorsionan, amenazan y generan violencia contra las familias y los sectores productivos en Michoacán", agregó el secretario.

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¿Cuáles son todos los delitos por los que se le acusa?

Aunque es más identificado por las extorsiones y secuestros, García Harfuch señaló que también tiene algunas investigaciones por homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

Según la información de medios locales y nacionales, Michoacán concentra el mayor número de extorsiones en el país, obteniendo ganancias de hasta 15 mil pesos por este delito.

Por esta práctica, se ha detenido a varias personas que ahora están en un proceso penal, entre ellos:

Alfonso "N", "La Quiringua", presunto líder del Cártel de Los Reyes

Luis "N", "La Galleta", jefe de plaza de Los Caballeros Templarios

Gerardo "N", "El Congo", operador regional del CJNG

Jorge Armando, "El Lic", vinculado al CJNG y autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo

César Alejandro "N", "El Botox", líder de Los Blancos de Troya

De los más afectados por este delito son los productores de aguacate, limón y frutos rojos.