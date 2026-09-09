Así fue el funeral de 'El R5' tras ser abatido en un operativo en Michoacán | FOTOS

El pasado 31 de agosto medios nacionales comenzaron a reportar la muerte de "El R5" en Michoacán, esto en medio de un enfrentamiento armado entre elementos federales y un grupo criminal de la zona.

Sin embargo, no fue hasta el siguiente día cuando se confirmó el fallecimiento, luego de que se informara a detalle sobre la operación realizada en la ranchería "Rodel del Pinal" y asegurar que esta persona, identificada como Luis Enrique Barragán Chávez, estaba acompañada de otra que también murió.

De acuerdo a la Defensa Nacional, la otra persona sin vida es "El Nini" / "Chuchito Nini", Alberto "N" o Jesús "N" , un adolescente de 15 años que formaba parte de su grupo de escoltas.

Los cuerpos fueron identificados en pocas horas y la familia de ambos acudió para reclamar sus cuerpos y hacer el procedimiento correspondiente.

No obstante, no fue hasta hace días que comenzaron a circular algunas imágenes del funeral de "El R5", lo que ha generado varios comentarios en redes sociales.

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Así fue el funeral de "El R5" en Michoacán

A una semana de que ocurrió el abatimiento de Luis Enrique, familiares y amigos se reunieron en un recinto funerario para despedirlo.

En las fotografías que obtuvo Milenio y que han circulado en redes sociales, se observa un féretro color blanco rodeado de arreglos florales y veladoreas.

Las bandas que traen las coronas tienen diversos mensajes, sin embargo algunos son poco visibles; también se observan otras en donde está su alias con flores blancas.

Foto: Redes Sociales / Milenio

Según la información que trasciende, la velación de "El R5" inició la tarde del 1 de septiembre y se extendió hasta la mañana de 2.

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Mileno asegura que no se desplegó un operativo de seguridad especial en el lugar, todo "operó con normalidad" con el Ejército Mexicano.

En la despedida del líder Cártel de Los Reyes hubo algunos mensajes con dedicatoria, este mismo medio revela que hay una imagen que se adjudica a 'El Werko Kiloz', de "Fuerzas Especiales Wicho" supuesto grupo de élite de esta organización.

Dicha publicación dice:

"Gracias por todo, patrón, bien firmes con su bandera, y su legado no se olvida. Pura wichisa hasta la muerte y gracias por todo lo que nos dio"

Esto acompañado de una foto de una escopeta apuntando hacia el cielo y sostenida por una persona que en su atebrazo tiene un "R5".

Foto: Redes Sociales / Milenio

En este mismo acto fúnebre también se estaría velando a "Chuchito Nini", quien fuera identificado como su sobrino.

También, hay otra imagen circulando en donde se ve el momento del sepelio, en donde -al igual que a "El Mencho"- rodearon su tumba con decenas de arreglos florales.

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