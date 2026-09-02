¿Quién es 'Chuchito Nini', el sicario de 15 años que fue abatido junto al 'R5' en Michoacán? 

Tras el fuerte operativo registrado en Michoacán el pasado 31 de agosto, en donde fue abatido Luis Enrique Barragán Chávez, alias "El R5" o "El Güicho", el líder del Cártel de Los Reyes, y junto con él un menor de edad.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando elementos de estas corporaciones se desplegaron para capturar a este objetivo prioritario, aunque el resultado fue diferente.

Hasta entonces no se confirmaba que fuera ese narcotraficante y el gobernador de ese estado, Alfredo Ramírez Bedolla, pidió que aún no se especulara nada.

No fue hasta el siguiente día que la Secretaría de Defensa emitió un comunicado en donde detallaba la operación, confirmando que "El R5" y otro más habían muerto en el enfrentamiento.

Sin embargo, esto llamó la atención por el segundo fallecido, pues se trata de un menor de 15 años que formaba parte del grupo y a quien apodaban "Chuchito Nini".

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¿Quién es Chuchito Nini, el sicario adolescente?

Tras confirmar su muerte, el menor fue identificado como Alberto "N" o Jesús "N", quien era conocido como "Chuchito" o "El Nini".

Según las investigaciones periodísticas, era parte del grupo de escoltas más cercano a "El R5" y lo acompañaba a bordo de una cuatrimoto.

Presuntamente, era sobrino de Barragán Chávez y hermano de Antonio Sandoval , alias "Tercer Elemento", y que es señalado como uno de los hombres de confianza del líder criminal.

"Chuchito" jugaba un papel importante dentro de la organización, pues se encargaba de reclutar a otros menores y jóvenes para realizar actividades delictivas.

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También, se le identifica con funciones sobre el control de plazas y la extorsión a productores de aguacate en la región.

El adolescente solía compartir esta vida en sus redes sociales, dejando expuestas varias imágenes donde aparece con armas largas.

Aunque no hay confirmación de esto, a Jesús le gustaba el futbol y decidió cambiar el deporte por ese tipo actividades.

Su vestimenta dentro del grupo también es importante, pues la mayoría del tiempo portaba ropa táctica, chaleco antibalas, radios de comunicación y armas largas.