¿Quién es 'El Talibán', detenido en Sinaloa, y qué relación tiene con la muerte de 10 mineros?

Elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército detuvieron este fin de semana a Jesús Abraham "N", alias "El Talibán", en posesión de armamento y equipo táctico, en el estado de Sinaloa.

Autoridades federales informaron que esta captura se llevó a cabo con el apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

¿Quién es Jesús Abraham "N", alias "El Talibán"?

Tras la detención de "El Talibán" trascendió que es presunto integrante de una cálula delictiva del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción "Los Chapitos".

Además de Jesús Abraham, las autoridades detuvieron a otros cuatro integrantes de la misma célula, uno de nacionalidad colombiana, que eran parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano "N", alias "Casco" o "El 81", jefe regional de "Los Chapitos" .

Por su parte, "El Talibán" es identificado como persona de confianza de Juan Benito "N", alias "Beny 17", también jefe regional de "Los Chapitos" .

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¿Qué relación tiene "El Talibán" con la muerte de 10 mineros?

Se sabe que Jesús Abraham y los otros cuatro detenidos estarían vinculados con el secuestro y homicidio de 10 mineros de la empresa Canam/Vizsla Silver Corp , registrado el pasado 23 de enero de 2026 en Concordia, Sinaloa.

De igual forma, se les vincula con el secuestro de cuatro turistas originarios del Estado de México , que se registró el pasado 3 de febrero de 2026 en Mazatlán, Sinaloa.

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¿Cómo fue el secuestro de los 10 mineros?

En el municipio de Concordia, del estado de Sinaloa, un grupo de hombres armados ingresó al fraccionamiento La Clementina el 23 de enero de 2026, donde 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver Corp fueron secuestrados.

En esas casas, rentadas por la misma empresa, se alojaban ingenieros, geológos, personal técnico y elementos de seguridad privada, que dos semanas después fueron hallados dentro de una fosa clandestina ubicada en la localidad El Verde .

Tras varios días se logró identificar a nueve de los 10 mineros, pues el ingeniero geólogo Francisco Antonio Esparza Yáñez permanece desaparecido.