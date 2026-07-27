¿Quién es 'El Tío', operador de 'Los Chapitos' detenido en Mazatlán? Esto sabemos

Los reforzados operativos en Sinaloa durante los últimos días dieron como resultado este fin de semana la detención del líder de una célula criminal afiliada a "Los Chapitos", además de otras cinco personas.

El hecho ocurrió cuando elementos de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) catearon dos inmuebles en la ciudad de Mazatlán, localizando a "El Tío".

Durante ese mismo operativo, fue posible asegurar armas de fuego, droga, vehículos, dos casas, dos vehículos, cartuchos, celulares, computadoras y aproximadamente 100 mil dólares.

Las autoridades identificaron a los detenidos como: Ricardo "N" , Marcelo Eduardo "N", José Manuel "N", Jano Alonso "N", José Manuel "N" y Alejandro "N", este último de nacionalidad estadounidense.

¿Quién es 'El Tío'?

Se trata de Ricardo Ozuna Tirado, de 49 años de edad , aunque se desconoce su lugar de nacimiento, sus principales movimientos se desenvuelven en La Cruz de Elota, Sinaloa.

Las autoridades han reconocido a este hombre como uno de los principales líderes de una facción de "Los Chapitos", así como ser uno de sus importantes operadores.

Según la información de medios nacionales, estaría relacionado con los brazos armados "Los Ninis" o "Los Chimales", quienes operan en Culiacán.

"El Tío" era un objetivo prioritario de las autoridades debido a las actividades delictivas que desarrollaba en aquel municipio.

La Cruz de Elota es reconocida por ser de alta intensidad de enfrentamientos debido a su ubicación estratégica en la costa del estado.