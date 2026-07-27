Nuevo golpe a 'Los Chapitos': Cae en Mazatlán 'El Tío', uno de sus operadores financieros

Durante un operativo registrado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) se logró la detención de un importante integrante de una célula delictiva y presunto operador financiero de "Los Chapitos".

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Se trata de "El Tío", que fue arrestado luego de que se llevaran a cabo el cateo de dos domicilios, los cuales habrían sido utilizados para la comisión de varios delitos.

También se detuvo a otros cinco hombres , así como el aseguramiento de armas de fuego, droga, vehículos y las dos casas donde se encontraban.

El principal detenido fue identificado como Ricardo "N" y quien presuntamente mantenía sus operaciones en los municipios de La Cruz de Elota , Sinaloa, como parte de sus actividades delictivas dentro de la célula criminal.

Información extraoficial de medios nacionales asegura que los demás fueron identificados como Marcelo Eduardo "N", José Manuel "N", Jano Alonso "N", José Manuel "N" y Alejandro "N", este último de nacionalidad estadounidense.

Además de las armas, autoridades también aseguraron cartuchos, celulares, computadoras, dos vehículos y aproximadamente 100 mil dólares.

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