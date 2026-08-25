¿Quién es Graciela Domínguez, nueva gobernadora interina de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya?

Graciela Domínguez Nava fue nombrada este martes 25 de agosto como gobernadora interina de Sinaloa, luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia por segunda ocasión para separarse del cargo.

La designación se dio durante una sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa, en la que la propuesta para que Domínguez Nava asumiera el Ejecutivo estatal obtuvo 31 votos a favor y seis en contra, mientras que tres integrantes no ejercieron su voto.

Luego de un breve receso, la diputada federal con licencia acudió al pleno del Congreso para rendir protesta como gobernadora interina, cargo que asumirá en medio de un escenario de incertidumbre y violencia que atraviesa Sinaloa.

¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava nació el 18 de febrero de 1976 en El Rosario, Sinaloa, y es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Antes de ocupar cargos de elección popular, participó en distintos movimientos sociales de la entidad. Entre ellos se encuentran organizaciones relacionadas con el sector pesquero, así como grupos de derechohabientes del Infonavit y familias afectadas por la construcción de la presa Picachos.

Además de su actividad política, tuvo experiencia en el ámbito educativo y fue docente en la Universidad Tecnológica de Escuinapa.

Foto: Iván Medina | EFE

Del PRD a Morena: la trayectoria política de Graciela Domínguez Nava

La trayectoria política de Domínguez Nava comenzó en 1999 dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde ocupó distintos cargos, como consejera estatal, integrante del Comité Ejecutivo Municipal de Sinaloa y Culiacán, además de delegada nacional en diferentes periodos.

En 2007 llegó al Congreso del Estado de Sinaloa como diputada local, y posteriormente coordinó al grupo parlamentario del PRD.

También ocupó otros cargos dentro de la administración pública y en 2011 fue jefa de la Unidad de Atención a los Afectados de la Presa Picachos en el Ayuntamiento de Mazatlán.

En 2013 dejó las filas del PRD y se incorporó a Morena, partido en el que continuó su carrera política.

Regreso al Congreso y la Secretaría de Educación

En 2018, Domínguez Nava regresó al Congreso de Sinaloa como diputada de la LXIII Legislatura por Morena.

Durante ese periodo tuvo una participación destacada, al ocupar la presidencia de la Junta de Coordinación Política, además de coordinar al grupo parlamentario de Morena y presidir la Comisión de Fiscalización.

Papel dentro del Gobierno de Rocha Moya

El 1 de noviembre de 2021, cuando Rubén Rocha Moya asumió la gubernatura de Sinaloa, Domínguez Nava fue nombrada secretaria de Educación Pública y Cultura del estado.

Se mantuvo frente a esta dependencia hasta febrero de 2024, cuando dejó el cargo para buscar una candidatura a la Cámara de Diputados.

Su paso por el gabinete de Rocha Moya es uno de los elementos que marcarán su llegada a la gubernatura interina, pues su cercanía con la administración estatal ha generado cuestionamientos.

Su paso por la Cámara de Diputados

En las elecciones federales de 2024, Graciela Domínguez obtuvo una diputación federal por el Distrito 1 de Sinaloa.

Como integrante de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, participó en trabajos relacionados con temas de transparencia, anticorrupción, educación y pesca.

Sin embargo, su cargo en el Congreso federal se interrumpió este año, pues el 16 de junio de 2026 Domínguez Nava solicitó licencia como diputada federal con la intención de participar en el proceso interno de Morena rumbo a la elección de gobernador de Sinaloa de 2027.