¿Quién es Isaí, sobrino de 'El Chapo', detenido en Sonora y con orden de extradición?

La familia de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", vuelve al ojo público, luego de que este martes 26 de mayo el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informara la detención de uno de sus sobrinos, identificado como Isaí "N".

De acuerdo al post compartido en su cuenta de X, el arresto de esta persona ocurrió durante un operativo militar realizado en coordinación con otras instituciones y dio como localización el municipio de Nogales, Sonora.

García Harfuch dijo que se encontraba en un inmueble ubicado en la colonia Casa Blanca, en aquella ciudad fronteriza que es considerada estratégica para el tráfico de droga hacia Estados Unidos.

Aunque no dio mayores detalles, añadió que Isaí mantiene una orden de extradición en el vecino país.

¿Quién es Isaí, sobrino de El Chapo?

La reciente captura ha generado incertidumbre en la sociedad, quien ha cuestionado quién es y por qué se le acusa este sujeto.

Según la información de medios nacionales, Isaí es señalado como coordinador logístico de la facción criminal "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa.

Al encontrarse en una ciudad fronteriza, esta persona sería el cargador de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Canadá.

También, se le acusa de vender alrededor de 10 mil píldoras de fentailo hacia el país vecino durante el 2025.

Su nombre ya había aparecido en investigaciones anteriores y operativos realacionados con Guzmán Loera e hijos.

Consultado fuentes periodísticas, se dijo que el 21 de junio de 2008 la entonces Policía Federal Preventiva lo detuvo en Sinaloa cuando se encontraban en un Operativo Conjunto Culiacán-Navolato.

En ese periodo se le adjudicó el detilo de posesión de dos armas de fuego y lo señalaron de más antecedentes penales, sin que se evelaran estos.

Isaí dijo ser hermano de Enoc Martínez Zepeda , otro involucrado en esta organización y que fue detenido en julio de 2005 en un retén del Ejército Mexicano ubicado en Sinaloa.

Además, recientemente se ha dado a conocer que mantiene una orden de extradición hacia Estados Unidos, sin que se especifique el o los delitos por los que lo requiere la justicia.