¿Quién es Iván 'N', alias 'El Cromo', líder criminal vinculado al CJNG que fue detenido en Jalisco?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, reportó la mañana de este miércoles la detención de Iván Sánchez, alias "El Cromo", identificado como uno de los líderes del grupo criminal "Los Cromos", afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién es Iván Sánchez, alias "El Cromo"?

Iván Sánchez, "El Cromo", fue capturado en Guadalajara, Jalisco, y es señalado como dirigente de una organización que opera principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec, donde también estaría involucrada en el tráfico de drogas y armas.

García Harfuch indicó en sus redes sociales que "El Cromo" contaba con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado , relacionadas con tres víctimas, además de una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, que figura en los registros de inteligencia.

La organización también es investigada por su presunta participación en el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán de Zaragoza , uno de los municipios donde opera el grupo.

Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta dos millones de pesos por información que permitiera la captura del presunto dirigente criminal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que la detención fue resultado de trabajos de inteligencia iniciados en 2025, que llevaron a las autoridades a rastrear al sospechoso desde Oaxaca y Chiapas hasta Jalisco, donde fue capturado sin que se efectuaran disparos.

Investigación por "El Cromo" alcanzó a un exalcalde

La detención de "El Cromo" forma parte de la denominada "Operación Sable", desplegada para combatir a organizaciones criminales en el Istmo de Tehuantepec y que, según la SSPC, ha permitido detener a más de 250 personas, incluidos presuntos dirigentes y operadores financieros.

Entre los arrestados figura Miguel 'N', entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, detenido el pasado 23 de septiembre junto con otro presunto integrante de la organización.

Ambos son investigados por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como por presuntos mecanismos de protección a organizaciones criminales.