¿Quién es Saúl Nevárez, nuevo delegado del IMSS de Durango tras destitución de Roxana Rivera?

Luego del fallecimiento de cino bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango, este martes 6 de octubre el director general del instituto, Zoé Robledo, informó la destitución de la delegada Roxana Rivera Leaños, y tomó protesta a quien tomará el cargo con su salida.

Roxana Rivera Leaños había asumido el cargo como delegada del IMSS en Durango apenas el pasado mes de abril, luego de la salida de Claudia Díaz Pérez, quien ocupó el puesto desde finales de 2021.

Sin embargo, tras los recientes fallecimientos de cinco recién nacidos entre el 15 y el 19 de septiembre en el Hospital General de Zona 1 del IMSS en Durango, y luego de que comenzaran las investigaciones para esclarecer las causas de las muertes, este martes se informó sobre la salida de Rivera Leaños.

¿Quién será el nuevo delegado del IMSS en Durango?

A través de un comunicado emitido por el IMSS, se informó que el doctor Saúl Nevárez Jiménez fue nombrado nuevo titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en Durango, quien asumirá el cargo a partir de este mismo martes 6 de octubre.

Tras la destitución de Roxana Rivera, y con la entrada de Nevárez Jiménez, las investigaciones por parte del IMSS continuarán, para esclarecer las causas que llevaron al fallecimiento de los bebés.

¿Quién es Saúl Nevárez Jiménez?

El doctor Saúl Nevárez Jiménez, nuevo titular de la delegación del IMSS en Durango, tiene 29 años de trayectoria institucional.

De acuerdo con el mismo IMSS, Nevárez Jiménez “conoce ampliamente la operación de los servicios de salud del instituto en el estado”, pues se desempeñó como jefe de Prestaciones Médicas entre 2022 y 2024.

Además de su trayectoria en Durango, el doctor Saúl Nevárez ocupó el mismo cargo en Baja California Sur, y fue Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo, ocupando también desde julio de 2025 el cargo como titular del OAAD del IMSS en Tlaxcala.

En cuanto a sus estudios, es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Medicina Interna, con maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

En el comunicado del IMSS destacaron que “su prioridad será la atención de las familias de los recién nacidos afectados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, el cumplimiento en Durango de las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en UCIN, y la colaboración plena con las auditorías e investigaciones en curso”.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, tomó protesta al nuevo delegado en Durango este mismo martes, por lo que asumirá sus funciones desde este día.