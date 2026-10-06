Destituyen a delegada del IMSS Durango, tras fallecimiento de 5 bebés

Roxana Rivera Leaños duró menos de seis meses al frente de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango. La mañana de este martes 6 de octubre, Zoé Robledo, director general del instituto, tomó protesta a quien ocupará el cargo.

El relevo se anuncia semanas después del fallecimiento de cinco recién nacidos, ocurrido entre el 15 y el 19 de septiembre en el Hospital General de Zona del IMSS en Durango, un caso que derivó en investigaciones para esclarecer las causas de los decesos.

PRESIÓN ANTE CASOS DE JALISCO

Familiares de los bebés fallecidos habían cuestionado que en Jalisco, donde también se reportó la muerte de tres recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de un hospital del Seguro Social, se hubiera removido al delegado del instituto, mientras que en Durango no se habían anunciado cambios.

La mañana de este martes, Robledo informó que se realizan auditorías clínicas para revisar los casos registrados en ambas entidades. Explicó que se trata de una revisión de expedientes médicos, denominada “autopsia de expediente”, y no de autopsias practicadas a los cuerpos de los recién nacidos.

El análisis busca determinar si hubo infecciones asociadas a la atención médica, si estas causaron o contribuyeron a los fallecimientos y si existieron fallas evitables en los procedimientos, así como establecer su origen.

Nombran a nuevo delegado

Más tarde, cerca del mediodía, se anunció el nombramiento de Saúl Nevárez Jiménez como nuevo titular del IMSS en Durango, en sustitución de Roxana Rivera Leaños, quien había asumido el cargo el pasado 16 de abril.