¿Hay avance? Zoé Robledo habla sobre 'autopsias' de bebés fallecidos en IMSS Durango

Han pasado dos semanas y media desde que se dio a conocer el caso de cinco bebés fallecidos en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango, mismo que trascendió a lo nacional debido a la gravedad de la situación.

Durante estos días, padres de familia y su abogado se han reunido con autoridades federales de esta dependencia para hablar de lo ocurrido, han presentado denuncias y han señalado que lo único que quieren ahora es justicia para las y los recién nacidos.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, estuvo en la capital duranguense hace un par de días para hablar con ellos, asegurando que trabajarán para esclarecer el caso.

Durante el transcurso del lunes 5 de octubre, El Siglo de Durango le informó que el abogado de las familias, Fermín Flores, reconoció que ya se empezaron a hacer las necropsias necesarias a los bebés y así conocer su causa de muerte.

Esto fue confirmado por Robledo, quien en la Mañanera del Pueblo habló sobre este proceso que se está llevando a cabo.

¿Hay avances? Esto dijo el director general del IMSS

El funcionario habló sobre los casos que se han registrado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de Durango y Jalisco , asegurando que ya está iniciada una auditoría clínica para revisarlos y determinar responsabilidades.

Zoé dijo que este proceso es colegiado e indenpendiente y la investigación incial busca hacer una "autopsia de expediente", donde profesionales de neonatología, infectología y epidemeólogos estarán a cargo.

"Es una autopsia de expediente. Quiero hablar que no es una autopsia que se realice sobre un cuerpo, sino sobre expendientes , es colegiada porque incorpora diferentes especialidades. Ya se seleccionó al comité y ya están asegurados los expedientes", declaró.

Agregó que esto responderá cuatro interrogantes importantes entre ellas si hubo una infección asociada a la atención, si causó o contribuyó al fallecimiento de los recién nacidos en la UCIN y si hubo fallas que se pudieron evitar, así como el origen de estas.

"El IMSS no interviene en las conclusiones, nos ha apoyado mucho personal de diferentes instituciones. Todos los microorganismos identificados serán analizados por el INDRE", dijo.

Asimismo, señaló que se verifican casos de hace mucho tiempo, pues no es una situación que haya pasado recientemente, incluso hay unos que ocurrieron durante mayo, junio o julio.