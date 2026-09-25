¿Quién es Víctor Valverde, cantante herido en un ataque armado en Culiacán, Sinaloa?

Sinaloa vuelve a vivir un hecho violento, luego de que la noche del jueves 24 de septiembre se reportara un ataque armado al interior de un restaurante en Culiacán.

La información señala que ocurrió cerca de las 19:40 horas en TaiPak , un comercio de comida china, ubicado sobre el sector Tres Ríos y a donde ingresó un grupo armado y comenzaron a disparar contra personas de una mesa.

Ante el hecho, los demas comensales se tiraron al piso y algunos se escondieron en la cocina, mientras los sujetos huían del lugar dejaban a una persona sin vida y siete heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde.

Foto: Redes Sociales.

Corporaciones de seguridad y emergencia llegaron al lugar luego de reportar el ataque, acordonaron la zona y revisaron a los lesionados y los trasladaron a diferentes hospitales.

La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del hecho y abrió una carpeta de investigación, confirmando que no hubo ningún detenido en el lugar.

Es de recordar que la zona donde ocurrió el ataque, es la misma donde fue asesinado en agosto el influencer César Gastélum.

Foto: Redes Sociales.

¿Quién es Víctor Valverde?

Uno de los lesionados fue el cantante y compositor Víctor Valverde , quien sufrió el roce de una bala sobre el de brazo izquierdo y fue ingresado a un hospital de la zona.

Aunque su nombre se ha posicionado por este hecho, el joven de 21 años ya ha acumulado gran popularidad en la industria musical al colocarse en las listas de Billboard en los últimos meses.

Nació en Eldorado, Sinaloa, pero gran parte de su vida en Culiacán.

Su gusto por la música empezó en la secundaria con la guitarra; ahí formó algunas agrupaciones con sus compañeros, pero no fue hasta el 2022 cuando tomó la decisión de dedicarse por completo a su carrera subiendo videos y canciones en redes sociales y plataformas digitales.

Víctor asegura que al inicio era tímido para presentarse ante el público, sin embargo, cuando vio que sus canciones tenían mucho apoyo decidió apostarlo todo.

Su género es el de los corridos, donde grandes leyendas musicales influyeron en él para hacerlo, como: Los Alegres del Barranco, Chalino Sánchez, Los Canelos de Durango, Sergio Vega y más.

Una de sus canciones más conocidas es "El Mayor de los Ranas" , que interpreta junto a JR Torres, la cual se colocó entre las más escuchadas en las listas de música durante el 2024.

Debido al fenómeno en que se convirtió, Valverde la presentó junto al vocalista de Grupo Marca Registrada, siendo una nueva versión en frebrero de 2025.

Billboard lo nombró como uno de los "26 artistas en la mira del 2026", según la información de Infobae, pues esta canción estuvo 19 semanas consecutivas en sus charts y los rankings de YouTube en Estados Unidos, México y Argentina.

Actualmente tiene 8.7 millones de oyentes en Spotify y su sencillo más reciente está titulado "Algobierno", mismo que había compartido en una historia de Instagram horas antes del ataque armado.