El fallecimiento de Jorge Kahwagi Macari marca el cierre de una de las trayectorias más insólitas del boxeo mexicano.Aunque destacó como empresario y político, su faceta sobre el encordado dejó un récord oficial imbatible pero rodeado de escepticismo: 12 victorias, cero derrotas y 12 nocauts en la división de peso crucero.

Siempre dejó dudas en sus actuaciones

Su debut ocurrió en octubre de 2001 tras vencer a Perry Williams, pugilista investigado posteriormente por autoridades deportivas. Con apenas dos peleas registradas, Kahwagi conquistó el campeonato nacional crucero ante José López, una aceleración inusual que encendió las alarmas mediáticas. Ocho de sus doce triunfos concluyeron en el primer asalto.

A pesar del cuestionamiento sobre el nivel técnico de sus oponentes, obtuvo cinturones regionales respaldados por la Organización Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Voceros del CMB calificaron su estilo como puramente frontal, señalando las deficiencias y la limitada experiencia de los rivales elegidos para sostener su marca.

El final de una carrera sospechosa

La polémica alcanzó su punto máximo en julio de 2005 al enfrentar al brasileño Roberto Coelho. Tras dominaciones iniciales, Coelho frenó repentinamente su ofensiva y cayó noqueado, provocando fuertes abucheos del público. La prensa especializada calificó el pleito como una exhibición sospechosa, minando la credibilidad de sus logros profesionales.

Tras diez años de inactividad, reapareció en 2015 a los 47 años en Cebú, Filipinas, ante Ramón Olivas. El combate duró apenas 40 segundos: un golpe sin aparente potencia derribó a Olivas. El repentino nocaut provocó burlas internacionales y afianzó la visión crítica sobre la veracidad de su trayectoria deportiva.

Sin fallos oficiales que confirmaran fraude, su expediente permanece con cien por ciento de efectividad por la vía rápida. El legado boxístico de Kahwagi concluye hoy como un fenómeno atípico, donde los títulos ostentados coexistieron siempre con la desconfianza generalizada de la disciplina profesional.