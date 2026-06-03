¿Quién recibió 8.5 mdp por contratación de artistas de Festival Ricardo Castro? Esto revela contrato

Desde hace un par de días, se ha puesto sobre la mesa un tema relacionado con la más reciente edición del Festival Ricardo Castro, luego de que se diera a conocer la presunta inflación en el costo de la contratación de artistas, lo cual se pudo constatar a través de un documento mediante el cual el Ayuntamiento de Durango formalizó la prestación de servicios para diversas presentaciones en el evento y que, además, identifica a la persona que recibió los recursos destinados para dichas contrataciones.

El contrato, obtenido a través de mecanismos de transparencia y cuya copia fue revisada por El Siglo de Durango, establece un monto total de 8 millones 584 mil pesos y señala a Edgar Omar Rodríguez Ramos como prestador del servicio para la contratación de artistas.

La información coincide con los señalamientos realizados recientemente por la regidora María del Socorro Páez Guereca durante sesión de Cabildo y retomados por Víctor Montenegro en su columna "El 'Ricardazo': cultura cara, transparencia barata".

¿Quién es el proveedor identificado en el contrato?

Uno de los puntos que ha generado atención es que el contrato identifica como prestador de servicios a Edgar Omar Rodríguez Ramos, quien fue el receptor de los recursos establecidos en el convenio para la contratación de los espectáculos.

En la columna de Víctor Montenegro, se señala a Rodríguez Ramos como amigo del gobernador de Durango, Esteban Villegas, además de excandidato a la alcaldía de Pueblo Nuevo por el PRI-PAN en 2025.

Sin embargo, fue a mediados de 2024, cuando el nombre de Rodríguez Ramos destacó en el ojo público, luego de que se revelara un contrato de comodato con el que se le concedía el uso gratuito del Palenque de la Feria a Edgar Omar, al tratarse de un amigo cercano del mandatario.

Contrato incluye cinco presentaciones

En el documento se establece la contratación de cinco espectáculos que formaron parte de la cartelera del Festival Ricardo Castro 2026.

En esta lista de presentaciones se encuentran Los Auténticos Decadentes, Grupo Pesado, dos actuaciones de Patrulla 81 y un espectáculo de Circo Dragón

Además de la presentación de los artistas, el contrato contempla diversos conceptos relacionados con logística, transporte, hospedaje y viáticos, dependiendo de cada uno de los eventos programados.

¿Cuáles son los costos establecidos en el convenio?

Dentro del desglose de precios contenido en el contrato, se especifica que por la presentación de Los Auténticos Decadentes se estableció un pago de 2 millones 320 mil pesos.

Para Grupo Pesado se fijó un monto de 4 millones 872 mil pesos, siendo la contratación más costosa contemplada dentro del convenio.

En el caso de Patrulla 81, fueron dos contrataciones las que se hicieron, con un costo de 290 mil pesos cada una, para un total de 580 mil pesos.

Por su parte, el espectáculo Circo Dragón fue contratado por 812 mil pesos.

La suma de estos conceptos arroja el total de 8 millones 584 mil pesos que aparece en el contrato firmado por las partes.

Denuncian presuntos sobreprecios

Este contrato fue utilizado por la regidora María del Socorro Páez Guereca para sustentar los señalamientos realizados ante el Cabildo.

La regidora afirmó que los costos pagados por el Municipio serían muy superiores a los montos que, según sus estimaciones, habrían representado las contrataciones directas con los artistas o sus representantes.

Según expuso, las mismas presentaciones habrían podido contratarse por alrededor de 3 millones 330 mil pesos, por lo que la diferencia superaría los 5 millones de pesos.

Por este motivo, calificó el caso como un posible acto de corrupción y solicitó una explicación pública sobre el mecanismo utilizado para la contratación de los artistas.

Hasta el momento, el Gobierno Municipal no ha emitido un posicionamiento respecto a los señalamientos de sobreprecios realizados por la regidora ni sobre las diferencias entre los montos contratados y los costos estimados que ella presentó durante su intervención.