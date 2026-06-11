¿Quiénes son Bola Costera, influencers que desaparecieron rumbo a Mazatlán y reaparecieron?

La desaparición de seis jóvenes creadores de contenido originarios de Nayarit generó preocupación entre sus familiares, seguidores y usuarios de redes sociales durante las últimas horas. Se trata de los integrantes de Bola Costera un grupo conocido por compartir videos de comedia y contenido musical en plataformas digitales, quienes fueron reportados como desaparecidos cuando viajaban hacia Mazatlán, Sinaloa.

El caso se volvió viral rápidamente debido a que los influencers dejaron de responder mensajes y llamadas durante un trayecto que realizaban con fines de trabajo. Sin embargo, horas después se confirmó que los seis fueron localizados con vida.

¿Quiénes son los integrantes de Bola Costera?

Bola Costera es un grupo integrado por jóvenes originarios de Tuxpan, Nayarit, que logró ganar popularidad en redes sociales gracias a sus videos de comedia y contenido relacionado con la música.

Aunque el proyecto se desarrolló principalmente en internet, varios de sus integrantes mantenían actividades laborales fuera del ámbito digital. Entre los nombres que han sido identificados públicamente se encuentran Brayan Granados, Daniel Ramírez Segura, Pablo Ángel Durán y Antonio Estrada.

Además de generar contenido para redes sociales, los jóvenes también participaban en actividades musicales, lo que les permitió construir una comunidad de seguidores en distintas plataformas.

El viaje que terminó en una alerta de desaparición

De acuerdo con la información que ha trascendido, los integrantes de Bola Costera salieron durante la madrugada del miércoles desde Tuxpan con destino a Mazatlán.

El objetivo del viaje era reunirse con otros creadores de contenido sinaloenses para grabar material colaborativo que posteriormente sería compartido en redes sociales.

No obstante, durante el trayecto se perdió toda comunicación con los jóvenes. Familiares y amigos comenzaron a preocuparse al no poder contactarlos, situación que derivó en reportes ante las autoridades y en una intensa campaña de difusión en internet para ayudar a localizarlos.

La noticia se expandió rápidamente entre usuarios de redes sociales, quienes compartieron fotografías e información sobre el grupo con la esperanza de obtener datos sobre su paradero.

Los encuentran con vida

Tras la movilización de diversas corporaciones de seguridad, las autoridades lograron localizar la camioneta en la que viajaban los influencers sobre la carretera federal México 15.

Posteriormente, los seis jóvenes fueron encontrados con vida y puestos bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Según los primeros informes, los integrantes de Bola Costera señalaron haber sido privados ilegalmente de su libertad mientras se encontraban en una comunidad del sur de Sinaloa. Después de verificar que se encontraban en buenas condiciones físicas y emocionales, fueron trasladados de manera segura.

La localización de los seis creadores de contenido puso fin a horas de incertidumbre para sus familias y seguidores, quienes desde el reporte permanecieron atentos a cualquier actualización del caso.