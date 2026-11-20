Luego de que el pasado jueves se informara sobre la detención de seis presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), entre ellos dos de sus principales mandos, este viernes se dio a conocer que ambos fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

El operativo, realizado el jueves 19 de noviembre en el municipio de Mocorito, Sinaloa, permitió la captura de dos de sus principales mandos, quienes son investigados por su presunta participación en diversos delitos.

¿Quiénes son los hombres identificados como “El Chendo” y “El Pagador” y qué papel desempeñaban dentro de esta estructura delictiva? Esto es lo que sabemos.

¿Quiénes son ‘El Chendo’ y ‘El Pagador’?

Uno de los detenidos es Irvin Eduardo “N”, conocido como “El Pagador”, “El 17” o “El Viejo Menor”, señalado como líder de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo que mantiene vínculos con la facción de “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa.

Por su parte, Jesús Miguel “N”, alias “El Chendo”, es identificado como uno de los principales operadores de la organización, pues presuntamente estaba encargado de coordinar sus actividades, así como de la logística de la célula criminal.

Ambos fueron capturados junto con otros cuatro hombres en la comunidad de Mazate de los López, perteneciente a Mocorito, durante un despliegue de fuerzas federales.

Posteriormente, elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República realizaron su traslado a la capital del país. Los detenidos fueron llevados a la Base Aeronaval del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y entregados a las autoridades competentes.

¿De qué delitos se les acusa?

Las Fuerzas Especiales Avendaño son investigadas por su posible relación con distintos episodios de violencia registrados en Sinaloa y Chiapas.

Entre los hechos que las autoridades atribuyen a esta estructura se encuentra el asesinato de 19 personas en el municipio de La Concordia, Chiapas, así como un ataque contra una familia en Culiacán, Sinaloa, en el que murieron dos menores de edad.

También se les relaciona con el homicidio del creador de contenido Adal Peña, conocido en redes sociales como “El Tata”, y con el asesinato de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

Además, las investigaciones apuntan a su posible participación en la operación de laboratorios clandestinos para producir drogas sintéticas en Chiapas.

Las FEA son una estructura armada vinculada con el Cártel de Sinaloa. Aunque anteriormente mantuvieron relación con “Los Chapitos”, posteriormente se incorporaron a la facción de “Los Mayos” y establecieron una alianza con el Cártel de Guasave, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”.

A esta organización también se le relaciona con actividades de producción y tráfico de drogas, lavado de dinero y disputas contra grupos rivales.