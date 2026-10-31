¿Quieres ser diputado independiente en Durango? Las fechas clave para las elecciones de 2027

Las personas interesadas en competir por una diputación local de mayoría relativa mediante una candidatura independiente tienen hasta el próximo 30 de noviembre para presentar su manifestación de intención ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango.

La convocatoria corresponde al proceso electoral local 2026-2027, en el que se renovará el Congreso del Estado. Las personas interesadas deberán integrar una fórmula con una candidatura propietaria y una suplente, además de cumplir los requisitos establecidos en la legislación electoral.

La documentación deberá enviarse en archivos PDF a color al correo [email protected] y el Instituto determinará quiénes cumplen los requisitos para obtener la calidad de aspirantes a más tardar el 22 de diciembre.

Posteriormente, del 23 de diciembre de 2026 al 21 de enero de 2027, quienes sean acreditados podrán recabar el respaldo ciudadano mediante la aplicación tecnológica proporcionada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Estas actividades deberán financiarse con recursos privados de origen lícito y respetar el tope de gastos que establezca el IEPC.

La declaratoria de quienes podrán solicitar el registro de una candidatura independiente se emitirá a más tardar el 28 de febrero de 2027. El registro de las fórmulas se realizará del 17 al 24 de marzo en los Consejos Municipales Electorales cabecera de distrito correspondientes; mientras que la jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027.

La convocatoria, los formatos y los requisitos pueden consultarse en www.iepcdurango.mx, en el apartado de Candidaturas Independientes. Para obtener información adicional, el Instituto también habilitó el teléfono (618) 825-25-33 y el correo [email protected].