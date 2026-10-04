'Rachel' dejará más lluvias en Durango

Lluvias moderadas en el Valle del Guadiana, que podrían abarcar incluso a la ciudad capital y sur-sureste del estado. además de ligeras y aisladas en el resto de la entidad, se pronostican para este domingo.

De acuerdo con las proyecciones de la Dirección Local de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), la condiciones para la ocurrencia de precipitaciones se derivan de los efectos que dejará en territorio estatal el huracán "Rachel".

Por otra parte, reveló que las fuertes lluvias registradas el viernes por la madrugada en la cuenca alta de la presa Guadalupe Victoria obligaron a incrementar la liberación de agua durante este sábado 3 de octubre. Las maniobras, se indicó, continuarían durante la noche de ayer, mientras se vigila el comportamiento de las entradas al embalse.