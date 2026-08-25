Reabre EUA frontera al ganado mexicano

EFE / EL SIGLO DE DURANGO

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, celebró este lunes la reapertura de la frontera para la exportación de ganado mexicano hacia Estados Unidos por Agua Prieta, localidad fronteriza con Arizona, en un momento en el que el estado de Durango registra 49 casos activos de gusano barrenador y 177 casos acumulados.

"Estamos aquí en la estación cuarentenaria de Agua Prieta con la extraordinaria noticia de la reapertura de la exportación de ganado hacia Estados Unidos", afirmó Durazo.

El mandatario local destacó que Sonora cuenta con un histórico reconocimiento nacional e internacional por sus estándares sanitarios y aseguró que el estado retoma las exportaciones "con una capacidad reforzada" para reducir los riesgos derivados de la plaga.

Duzaro explicó que, con apoyo del Gobierno federal, se está duplicando la capacidad de las instalaciones de revisión de Agua Prieta, lo que permitirá "un proceso riguroso de inspección desde el origen hasta la entrega del ganado a las autoridades norteamericanas para una inspección final".

La reapertura ocurre después de que la semana pasada Sonora confirmara su primer caso de gusano barrenador en un bovino del municipio de Álamos, a unos diecisiete kilómetros de Chihuahua, lo que dejó únicamente a los estados de Baja California y Baja California Sur sin registros de la plaga.

Mientras tanto, al 23 de agosto de 2026, los casos activos de gusano barrenador de ganado (GBG) que se registran en México son mil 937, encabezando la lista el vecino estado de Zacatecas con 182, mientras que Durango aparece con 49 casos activos y 177 acumulados.

El Informe de casos activos de GBG en México de la semana epidemiológica 34, que presenta el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), suma 39 mil 470 casos acumulados a nivel nacional desde noviembre de 2024.

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