'Realizan necropsias a bebés fallecidos en IMSS'

EL SIGLO DE DURANGO

Ya se están realizando las necropsias necesarias de los bebés que fallecieron en el Hospital de Zona No. 1 del IMSS entre el 15 y 19 de septiembre, reveló Fermín Flores Ávila, abogado de las familia,s quien señaló que ya va al 65 por ciento la investigación que realiza la Fiscalía General de la República. (FGR).

El representante legal señaló que hasta el momento existe confianza en el trabajo que realiza el Ministerio Público federal, con el que, dijo, han mantenido comunicación constante para avanzar en las diligencias necesarias dentro de la investigación.

Explicó que ya se realizan necropsias para determinar las causas reales del fallecimiento de los bebés, aunque evitó precisar cuántos de los cinco casos están incluidos en estos procedimientos, debido al respeto hacia los padres de familia.

"Se van a establecer las causas reales del fallecimiento de los bebés", señaló el abogado, quien agregó que hasta ahora las familias están conformes con los avances registrados por la FGR.