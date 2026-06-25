Reanudan servicio de uno de los elevadores en el Hospital Materno Infantil de Durango

Al menos uno de los tres elevadores del Hospital Materno Infantil de Durango ya se encuentra en funcionamiento, por lo que se reanudó parcialmente el servicio de movilidad interna en beneficio de pacientes, personal médico y trabajadores del nosocomio.

Desde hace varias semanas o meses, únicamente uno de los tres elevadores operaba de manera regular, debido a que los otros dos permanecían fuera de servicio por fallas mecánicas. Sin embargo, el pasado lunes también se averió el único ascensor que seguía funcionando, situación que provocó complicaciones para el traslado de pacientes, insumos y equipo médico.

La noche del martes, la Secretaría de Salud del Estado de Durango (SSD) reconoció el colapso temporal del sistema de movilidad interna del Hospital General Materno Infantil, al confirmar que el nosocomio se había quedado sin servicio regular de elevadores debido a fallas mecánicas graves en sus componentes.

La dependencia explicó que el único elevador operativo presentó daños en piezas fundamentales para su funcionamiento. Tras una revisión técnica, la empresa responsable determinó suspender completamente su operación para evitar riesgos a usuarios y trabajadores.

Ante esta situación, la SSD implementó medidas emergentes, entre ellas la operación manual y controlada del elevador en horarios específicos y únicamente por personal capacitado, con el fin de trasladar pacientes e insumos prioritarios.

Para la noche del miércoles, uno de los elevadores fue reparado y volvió a entrar en operación.

De acuerdo con la Dirección de Infraestructura de la Secretaría de Salud, las fallas estuvieron relacionadas con una tarjeta electrónica especializada, además del desgaste ocasionado por la antigüedad del equipo y su uso intensivo.

Como parte de los trabajos de reparación, se realizó el reemplazo de cables acerados, rodamientos y engranes indispensables para el correcto funcionamiento del elevador. Asimismo, se detectaron daños en las tarjetas de programación, presuntamente ocasionados por la manipulación forzada del sistema y la apertura indebida de las puertas.