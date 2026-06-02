Rebasan 1,500 casos de violencia familiar

EL SIGLO DE DURANGO

La violencia familiar continúa como uno de los delitos de mayor incidencia en Durango, con una marcada concentración de casos en los principales centros urbanos del estado.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 se iniciaron mil 593 carpetas de investigación por violencia familiar en Durango.

El comportamiento mensual refleja 365 denuncias presentadas en enero, 412 en febrero, 414 en marzo y 402 en abril.

El municipio de Durango acumuló mil 092 denuncias durante el primer cuatrimestre; en segundo lugar se ubicó Gómez Palacio, con 246 denuncias, seguido de Lerdo, con 103. Entre ambos municipios laguneros sumaron 349 casos, con lo que se consolidaron como la segunda región con mayor incidencia.

Más atrás aparecieron Santiago Papasquiaro, con 19 denuncias; Guadalupe Victoria, con 15; Vicente Guerrero, con 14, y Nombre de Dios, con 12.

Otros municipios con registros durante el periodo fueron Mapimí ,con 10 casos; Pueblo Nuevo y Poanas, con cuatro cada uno; San Juan del Río y Súchil, con tres; Canatlán, Cuencamé, Mezquital, Ocampo y Peñón Blanco, con cinco cada uno, además de reportes aislados en diversas demarcaciones.