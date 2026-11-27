La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este jueves de "injerencia" la decisión de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) de pedir a ciudadanos mexicanos que le reporten presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y reclamó a Washington que investigue quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos y a dónde van las ganancias de su venta.

"Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia", declaró la jefa de Estado en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional de la capital mexicana.

La mandataria respondió así a una pregunta sobre la apertura de canales de la DEA para recibir información acerca de miembros y socios del Cártel de Sinaloa, así como de funcionarios presuntamente vinculados con esa organización delincuencial.

Más tarde, el Gabinete de Seguridad se pronunció en contra de la decisión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de habilitar líneas de denuncia para que ciudadanos reporten a integrantes, socios y funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales en estados como Sinaloa y Jalisco.

"México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio", expresó en sus redes sociales tras el anuncio de la agencia estadounidense.

Según esta autoridad, México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad.

"Cada país debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate a la delincuencia organizada", agregó.

El Gabinete de Seguridad concluyó su mensaje refrendando su compromiso con la cooperación internacional.

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