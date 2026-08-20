Rechaza CSP seguro médico para la Corte

Al llamar a "no a los privilegios", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su rechazo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contrate un seguro de gastos médicos mayores, y llamó a los ministros a comportarse con humildad y seguir una política de austeridad.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que las y los ministros reciben un salario similar al de ella, por lo que podrían contratar un seguro de gastos médicos mayores, pero que sea pagados con sus ingresos, y no a costa del erario.

"No está bien. Esa es mi opinión. No, a los privilegios. Juárez luchó contra los fueros y los privilegios, el mejor presidente la Corte que ha habido en la historia, hay que recordar la historia y cómo se llegó y por qué se llega.

"No estoy de acuerdo con que haya privilegios, ningún servidor público. ¿Por qué son privilegios? Porque se pagan con recursos públicos. Si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante. Ellos tienen toda la libertad de destinar sus ingresos a lo que ellos decidan, pero no está bien qué el recurso público se utiliza para el seguro de gastos médicos mayores".

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los integrantes de la Corte deben de ser como cualquier otro servidor público que se atienden en el ISSSTE, en el IMSS Bienestar.

"Y si no, pues paga tu propio seguro de gastos médicos. Así debe ser, no se debe de regresar a los privilegios. Hay que sacudirse un poco el ambiente que se quedó ahí en las paredes, no sé, y recordar a Juárez, austeridad republicana.

"Hay que estar cerca de la gente para darse cuenta de la forma en que vive la mayoría de las mexicanas y los mexicanos porque hay que comportarse con humildad. Tienen un buen salario, tiene el salario de la Presidenta, y con eso pues te podría alcanzar para un seguro de gastos médicos mayores sí así lo desean. Pero el dinero es del pueblo".