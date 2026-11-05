Rechaza IMSS Durango desabasto y decesos en el HGZ No. 1 tras denuncias por falta de insumos

La delegación local del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango aseguró contar con los insumos médicos y medicamentos necesarios para atender a sus derechohabientes en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, al tiempo que rechazó la existencia de información que vincule el fallecimiento de pacientes con la falta de materiales en el área de Urgencias.

En respuesta a los señalamientos sobre presuntas carencias de material básico y de especialidad, la representación estatal del instituto sostuvo que el área de Urgencias y los demás servicios operan con suficiencia en todos los turnos.

De manera puntual, la institución afirmó que dispone de existencias para su uso inmediato de jeringas de insulina, mascarillas para CPAP y catéteres centrales, insumos cuya supuesta escasez había sido señalada de impactar la atención médica.

Respecto a las versiones que vinculaban la falta de estos elementos con el deceso de pacientes, la delegación enfatizó que no existe registro ni información que respalde dichas afirmaciones dentro del nosocomio.

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Finalmente, el IMSS en Durango reiteró que mantiene un esquema permanente de supervisión sobre los inventarios de medicamentos y material de curación para garantizar la operatividad de sus unidades hospitalarias en la entidad.